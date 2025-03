Who’s Who 2024 : d’où viennent les 20 000 Français les plus influents ?

L’édition 2024 de Who’s Who est sortie le 14 novembre. L’annuaire, qui affiche 20 000 entrées, enregistre 500 nouveaux membres et autant de sorties. Mais qui sont ces 20 000 Français les plus influents ?

Premier indice sur cette classe de Françaises et Français : beaucoup sont de Paris. Mais pas que. Les personnalités sont de diverses régions, de différentes catégories sociales et des deux sexes. Pour revenir un peu à l’historique de cette expérience qui dure depuis 70 ans, la première édition de l’annuaire a été éditée en 1953. « Depuis 1953, c’est l’annuaire de référence des personnalités les plus émergentes », résume Franck Papazian qui a racheté l’édition Who’s Who in France au printemps 2023.

Et ce n’est pas pour le maintenir en statu quo ! Il compte bien développer cette expérience davantage en l’accommodant aux exigences du moment, pour pérenniser et relever le standing de l’édition. Franck Papazian a détaillé ses ambitions à L’édition du soir en levant le voile sur les origines et les qualités des personnalités qui ont été admises à ce prestigieux annuaire rouge aux 20 000 entrées. To de go, il ne cache pas sa détermination à en faire « le réseau le plus puissant de France ».

Pour réaliser son objectif, il y a déjà ce prestige et l’image de marque du registre qu’il compte bien exploiter « à base notamment d’événementiel et grâce au lancement d’une plateforme numérique ». Le statut du registre est déjà ancré : « C’est un peu comme la légion d’honneur. On est proposé parce qu’on s’est illustré. On ne demande pas à entrer dans le Who’s Who », met en exergue Franck Papazian. À noter que la sélection est faite par « un collège d’une douzaine de biographes ».

Who’s who : plus de 6 000 membres sont originaires d’Île-de-France

L’édition du soir présente des informations détaillées sur les 20 000 membres de la publication, qualifiée de « aujourd’hui (d’)annuaire assez parisien, assez masculin ». En effet, plus de 6 000 membres sont originaires d’Île-de-France. Paris et alentours ont donc vu naître environ un tiers des membres. Avec 906 personnalités dans le Who’s Who pour 60 000 habitants, Neuilly-sur-Seine affiche ainsi un taux de 15 membres pour 1 000 habitants. Sur les 19 000 membres, ils sont plus de 2 000 à être nés à l’étranger. Plus de 110 pays sont représentés !

Avec des origines qui sont le reflet de la population française : Algérie, Maroc et Tunisie sont largement devant les autres. Dans la répartition par sexe, les femmes ne constituent que 18 %. En 2024, la proportion de femmes parmi les nouveaux membres demeure minoritaire, s’élevant à 30,6 %. La répartition par catégories fait ressortir que l’annuaire regroupe des talents économiques, politiques, des arts, des médias, de la gastronomie… Mais la catégorie business reste la plus dominante. C’est quasiment la moitié des personnalités. En ce qui concerne les catégories d’âge, cela va de 22 à 103 ans avec la doyenne du registre, Simone Rozès, qui a été la première femme présidente de la Cour de cassation dans les années 1980.