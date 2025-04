« Paris n’est pas à vendre » : les écologistes déposent un recours contre la malle géante de LVMH

L’installation d’une malle géante sur la façade d’un immeuble emblématique des Champs-Élysées, propriété du groupe LVMH, suscite une vive polémique à Paris. Des élus écologistes, soutenus par des associations de défense du patrimoine, ont déposé un recours gracieux pour contester l’autorisation de cette œuvre imposante. Au cœur du débat : l’impact esthétique, les règles de publicité, et la place des intérêts privés dans un espace public chargé d’histoire.

Une installation spectaculaire, mais controversée

Depuis l’automne 2023, une malle métallique miroitante, éclairée la nuit, orne le bâtiment classé monument historique à l’avenue des Champs-Élysées. L’installation symbolise l’héritage de la maison Louis Vuitton et annonce l’ouverture prochaine d’un espace polyvalent : magasin amiral de 6 000 m², hôtel, spa, restaurant, et galeries d’art.

Cette œuvre, approuvée par les architectes des bâtiments de France, n’est pas exempte de contraintes : LVMH s’est engagé à payer une taxe de 1,7 million d’euros pour son exploitation. Cependant, des voix s’élèvent pour dénoncer une « publicité déguisée » et une durée d’autorisation jugée excessive. « LVMH détourne les règles locales et nationales sur la publicité, et une autorisation jusqu’en 2027 est illégale », affirme Emile Meunier, élu écologiste à Paris.

Des critiques sur la réglementation et l’esthétique

Les opposants à l’installation, dont SOS Paris et Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP), ont adressé leur recours à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ces derniers estiment que l’œuvre, bien qu’imposante et visible, sert principalement les intérêts commerciaux de LVMH. « Paris n’est pas à vendre ! », a martelé Christine Nédélec, présidente de SOS Paris.

La Ville de Paris, de son côté, défend la légalité de l’installation. Elle affirme que la malle ne peut être considérée comme une publicité puisqu’elle orne un bâtiment appartenant à LVMH. Cette position soulève des questions sur l’interprétation des lois publicitaires et la permissivité accordée à certaines entreprises.

Une bataille juridique contre LVMH en perspective

Le recours gracieux, première étape avant une éventuelle saisine du tribunal administratif, met en lumière un conflit entre préservation patrimoniale et promotion commerciale. Si LVMH et la Ville de Paris restent silencieux pour le moment, les plaignants envisagent de porter l’affaire devant la justice.

Cette controverse reflète un débat plus large sur la cohabitation entre innovation, commerce, et respect du patrimoine dans des lieux aussi emblématiques que les Champs-Élysées. L’affaire pourrait devenir un précédent marquant pour la régulation des installations monumentales dans l’espace public.