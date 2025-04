Déficit commercial : la France réduit la casse en novembre

Le déficit commercial de la France a diminué en novembre, atteignant 7,3 milliards d’euros, selon les données des douanes. Cette amélioration est portée par une hausse des exportations plus rapide que celle des importations. Il s’agit du deuxième mois consécutif de réduction du déficit. Toutefois, la balance commerciale reste déficitaire sur l’année, et le pays n’a plus enregistré d’excédent commercial depuis 2002.