Découverts bancaires : près d’un Français sur cinq dans le rouge chaque mois

D’après une enquête récente, une bonne partie des français se retrouve à découvert chaque mois. Ce phénomène, qui touche particulièrement les jeunes et les familles, illustre les tensions financières grandissantes et interroge sur les solutions pour alléger les budgets.

Près d’un Français sur cinq est régulièrement confronté au découvert bancaire, selon une enquête réalisée par CSA Research pour lesfurets.com. En moyenne, les personnes concernées tombent dans le rouge dès le 16 du mois, un jour plus tôt qu’en 2024. Cette situation reflète une détérioration de la stabilité financière des ménages, alors que le coût de la vie continue d’augmenter.

Les groupes les plus touchés

Les jeunes de 18 à 34 ans apparaissent comme les plus vulnérables : 29 % des 18-24 ans et 35 % des 25-34 ans déclarent être à découvert mensuellement. Les familles avec au moins un enfant de moins de 15 ans (34 %) et les catégories populaires (32 %) sont également fortement impactées. Les locataires sont plus souvent touchés que les propriétaires, avec un tiers d’entre eux déclarant être dans le rouge régulièrement. Régionalement, la Bourgogne-Franche-Comté (38 %), les Hauts-de-France (34 %) et le Centre-Val de Loire (28 %) affichent les taux les plus élevés.

La principale cause des difficultés financières réside dans les dépenses contraintes, qui représentent en moyenne plus d’un tiers des revenus des ménages. Ces charges incluent les assurances auto, habitation, santé, les contrats d’énergie ou encore les abonnements Internet. Leur poids élevé laisse peu de marge de manœuvre aux ménages pour faire face aux imprévus ou aux hausses de prix.

Des solutions pour éviter d’être à découvert

Pour aider les foyers à mieux gérer leurs finances, les experts de lesfurets.com mettent en avant des mesures simples mais efficaces. Par exemple, la loi Hamon permet de résilier des contrats comme l’assurance auto ou habitation à tout moment après un an. Depuis 2020, la résiliation infra-annuelle facilite aussi la rupture des contrats de mutuelle santé sans frais. Comparer régulièrement les offres et jouer la concurrence peut permettre de réduire significativement les charges fixes.

Ces chiffres mettent en lumière une précarité financière qui s’accentue, en particulier chez les jeunes actifs et les familles. Si des solutions existent pour optimiser les budgets, elles ne suffisent pas à résoudre le problème structurel d’un coût de la vie élevé. Cette enquête souligne l’importance d’initiatives pour accompagner les ménages, mais également d’une réflexion plus large sur les moyens de garantir une stabilité financière à une population de plus en plus fragilisée.

Dans ce contexte, sensibiliser les ménages à une meilleure gestion budgétaire tout en leur offrant des outils pour réduire leurs charges est crucial pour limiter les situations de découvert chronique.