Bonne nouvelle pour les conducteurs : les prix des carburants en France sont en légère baisse

Alors que le prix du carburant avait pris une tendance haussière depuis juillet, il vient de connaître une baisse inattendue à la fin du mois de septembre. Les prix du gazole et de l'essence viennent de chuter de 3 centimes par litre.

Les prix du carburant reculent en France

Les automobilistes ont eu droit à une bonne nouvelle à la fin du mois de septembre. Après une montée en flèche au cours de ces derniers mois, le prix du carburant vient de connaître une légère chute. Plus concrètement, le gazole vient de chuter de 2,9 centimes par litre, tandis que le SP95 E10 a reculé de 3,4 centimes par litre. Par conséquent, le prix moyen du carburant en France s'établit désormais à 1,91 euro le litre, le prix du gazole étant désormais à 1,921 euro et celui de l'essence à 1,9102 euro par litre. Cette baisse de prix n'est cependant pas aussi significative que celle du mois de juillet. Pour rappel, le 7 juillet dernier, le gazole s'établissait à 1,6658 euro le litre, tandis que le SP95 E10 était à 1,7895 euro le litre.

Quelle est la cause de cette baisse inexpliquée des prix du carburant ?

Au cours de ces dernières semaines, les deux carburants les plus utilisés en France ont frôlé leur prix le plus élevé de l'année 2023. En effet, ils ont failli atteindre 1,94 euro le litre, soit le prix le plus haut de l'année enregistré en janvier. Fort heureusement, aucune de ces énergies n'a dépassé ce seuil.

Concernant cette baisse inattendue, il est important de noter qu'elle est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, on note la stagnation du prix du pétrole brut, qui a récemment cessé d'augmenter. Celui-ci vient de se stabiliser à 95,2 dollars, ce qui demeure, tout de même, un tarif assez élevé. D'autre part, les opérations de vente à prix coûtant du carburant ont, elles aussi, contribué à cette baisse, d'autant plus après qu'elles ont été étendues chez de nombreux distributeurs. Toutefois, même si cette baisse des prix du carburant est une très bonne nouvelle, reste à savoir si elle va se poursuivre. Étant donné que de plus en plus d'enseignes ont accepté la vente à prix coûtant, il se pourrait bien que cela influe le prix moyen du carburant, qui connaitra une autre baisse, bien que minime.