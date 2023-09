Carburants : l’appel au plafonnement des prix adressé aux distributeurs ne récolte pas que des « oui »

Partager sur : 35 Partages Facebook

Après la suppression des aides au carburant, les automobilistes sont plus que jamais impactés par la hausse des prix. Pour leur venir en aide, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, encourage les distributeurs à baisser les prix.

Suite à cet appel à la solidarité, plusieurs distributeurs de carburants, à l'instar d'Intermarché et de TotalEnergies, ont annoncé une baisse de leurs tarifications. TotalEnergies a été le premier à annoncer le maintien des prix à 1,99 euro le litre « au-delà de la fin 2023, tant que les prix resteront élevés ». Quant au distributeur Casino, il a mis en place des « opérations de vente de carburant à prix coûtant » chaque week-end, y compris les vendredis. Le groupe Intermarché compte aussi prendre cette même mesure.

Des initiatives saluées par la ministre de la Transition énergétique lors de son passage sur RMC, mardi 12 septembre. « Je remercie et Total et Intermarché de prendre leurs responsabilités, et j'attends des autres fournisseurs et distributeurs de carburants qu'ils suivent cet exemple », a-t-elle déclaré à l'antenne. Après son passage, la fonctionnaire d'État a tenu à renouveler son appel dans un communiqué de presse : « Je salue l'esprit de responsabilité qui a prévalu lors de nos échanges. Mon appel a été entendu. De premières annonces ont été faites par les différents acteurs (...). Chacun doit contribuer au combat contre l'inflation ».

Les Magasins U disent non à la baisse des prix des carburants

Si pour certains distributeurs, réduire la marge de bénéfice est envisageable, pour d'autres, c'est non. C'est le cas des magasins U qui se disent dans l'incapacité de plafonner les prix à 1,99 euro. Le PDG du groupe, Dominique Schelcher, s'est exprimé sur le plateau de France Inter, expliquant qu'il était dans l'incapacité de donner une suite favorable à la requête du gouvernement.

« Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas producteur, j’achète et je revends le carburant. J’ai un prix d’achat, je rajoute les taxes, à un moment, je vais moi-même me retrouver au-dessus de 2€ », soutient-il. Néanmoins, il affirme vouloir participer à cet appel à travers un geste commercial : « Nous avons fait des opérations à prix coûtant tout l’été, on va le refaire, mais quand on fait une opération prix coûtant, c’est un ou deux centimes de moins au litre ». Il estime que la solution ne réside pas auprès des distributeurs, mais auprès des « raffineurs (qui) doivent faire un effort ».