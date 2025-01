Un compte courant rémunéré débarque en France : une petite révolution bancaire

L’arrivée de Trade Republic et son compte courant rémunéré à 3 % brut bouscule le paysage bancaire français. Proposant un IBAN français et une rémunération journalière, cette néobanque allemande offre une alternative séduisante aux comptes classiques. Ce lancement soulève également des questions sur l’absence de rémunération des dépôts en France et sur les pratiques des banques traditionnelles.