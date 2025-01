Épargne : LEP, assurance-vie et autres alternatives au Livret A en 2025

Avec la baisse attendue du taux du livret A à 2,5 % au 1ᵉʳ février 2025, de nombreux épargnants cherchent des alternatives plus performantes. Voici un tour d’horizon des placements sans risque capables de rapporter davantage, tout en restant accessibles à une grande partie de la population.

Le livret d’épargne populaire : un rendement imbattable

Le livret d’épargne populaire (LEP) se positionne en tête des placements sécurisés pour 2025. Actuellement rémunéré à 4 %, son taux baissera probablement à 3 % en février, mais il restera supérieur à celui du livret A. Ce livret, exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux, est cependant réservé aux ménages modestes, selon des critères de revenus.

Avec un plafond de 10 000 euros, le LEP constitue une solution idéale pour optimiser une partie de son épargne. Malgré cette limitation, il reste bien plus avantageux pour les épargnants éligibles, qui devraient privilégier ce placement en priorité.

L’assurance-vie et ses fonds en euros

Les fonds en euros des contrats d’assurance-vie offrent une autre alternative intéressante. En 2024, leur rendement moyen s’élevait à 2,6 %, mais certains contrats, comme ceux de Garance (3,5 % brut) ou d’Ampli Mutuelle (3,75 % brut), se démarquent nettement. Après déduction des prélèvements sociaux de 17,2 %, ces taux restent largement compétitifs par rapport au livret A.

Les épargnants peuvent également bénéficier de bonus attractifs pour des versements réalisés en 2025. Certains contrats, comme ceux proposés par Linxea Avenir ou Meilleurtaux Placement Vie, offrent une bonification de 2 % sur les nouveaux fonds versés, portant les rendements bruts au-delà de 4 % pour certains produits. Cependant, il est essentiel de tenir compte de la fiscalité applicable aux rachats d’assurance-vie et des délais de retrait, souvent plus longs que sur un livret A.

Comptes à terme : une rémunération garantie

Les comptes à terme garantissent un rendement fixe sur une durée déterminée, généralement entre trois mois et cinq ans. Par exemple, le compte à terme de Ramify propose un taux brut de 2,6 % sur cinq ans, soit un rendement net de 1,82 % après impôt. Cette solution convient aux épargnants capables d’immobiliser leur argent sur une période prolongée.

À court terme, certains livrets bancaires avec des taux promotionnels peuvent également surpasser le livret A. Par exemple, le livret Distingo offre un taux de 4 % sur trois mois, mais cette rémunération est temporaire.

Diversification de l’Épargne : la clé de 2025

Face à la baisse des taux des livrets réglementés, il devient indispensable de diversifier son épargne. Si le livret A et le LDDS restent des valeurs sûres grâce à leur flexibilité et leur exonération fiscale, des options comme le LEP, les fonds en euros et les comptes à terme permettent d’augmenter significativement ses rendements en 2025.

Chaque produit présente des avantages et des contraintes qu’il convient d’évaluer selon ses besoins financiers et son horizon d’investissement. Une gestion avisée pourrait ainsi compenser les pertes liées à la diminution des taux du livret A et offrir des perspectives de rendement plus attractives.

