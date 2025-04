Chèque énergie 2025 : faut-il le demander ou sera-t-il versé automatiquement ?

Le chèque énergie est devenu un outil clé pour soutenir les ménages face à la hausse des coûts énergétiques. Mais malgré son automatisation, des failles persistent. En 2024, près d’un million de foyers éligibles ont été oubliés. Comment va donc fonctionner ce dispositif cette année ?

Le chèque énergie est théoriquement attribué automatiquement aux ménages éligibles sur la base de leur revenu fiscal de référence (RFR). Pour recevoir cette aide, le RFR par unité de consommation (UC) doit être inférieur à 11 000 euros. Le montant, compris entre 48 et 277 euros, varie en fonction des ressources et de la composition du foyer. En 2024, plus de 5,5 millions de foyers ont reçu ce soutien au printemps, utilisé pour régler des factures de gaz, d’électricité ou encore de fioul.

Les oubliés du chèque énergie

Malgré ce dispositif, des défaillances administratives ont laissé de nombreux foyers sans aide. L’absence de la taxe d’habitation, auparavant utilisée pour identifier les bénéficiaires, a compliqué la mise à jour des fichiers. En 2024, environ un million de foyers éligibles ont été exclus du versement initial. Il s’agissait notamment des ménages dont la situation a évolué : perte de revenus, agrandissement de la famille ou passage à une déclaration fiscale individuelle.

Un guichet spécial avait été ouvert jusqu’au 31 décembre 2024 pour ces foyers. Malgré cette initiative, entre 650 000 et 800 000 ménages n’ont pas reçu leur chèque. Face à cette situation, le gouvernement envisage une prolongation jusqu’au 31 mars 2025, sous réserve d’adoption dans la loi de finances.

Les évolutions prévues pour 2025 concernant le chèque énergie

Pour éviter de nouveaux oublis, le gouvernement propose une solution basée sur le croisement des données entre le revenu fiscal de référence et le point de livraison (PDL) des compteurs d’électricité. Ce système permettrait une identification plus précise des foyers éligibles et une réduction significative des erreurs. Cependant, une minorité de ménages pourrait encore devoir faire une démarche spécifique.

En clair, si vous avez déjà bénéficié du chèque énergie les années précédentes et que votre situation fiscale reste inchangée, le versement sera automatique. En revanche, si vos revenus ont baissé récemment ou si votre foyer a évolué, vous pourriez être concerné par les cas nécessitant une demande. Pour vérifier, connectez-vous sur le simulateur mis en ligne par le gouvernement. Si vous n’avez pas reçu l’aide, mais pensez y être éligible, surveillez les annonces concernant la prolongation du guichet spécial.

Le chèque énergie reste un dispositif crucial pour des millions de ménages en difficulté face aux dépenses énergétiques. Toutefois, son efficacité dépendra des mesures prises pour automatiser et sécuriser son attribution. Une réforme en profondeur pourrait permettre de garantir que tous les foyers éligibles bénéficient réellement de cette aide, indispensable dans un contexte de crise énergétique.