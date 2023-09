Chauffage au bois : les fournisseurs peinent à répondre à la forte demande !

Partager sur : 28 Partages Facebook

Dans un contexte marqué par une forte inflation, notamment dans les prix du gaz et de l'électricité, les Français ont dû trouver des alternatives pour se réchauffer pendant cette saison hivernale. En effet, de plus en plus de personnes se tournent vers le chauffage au bois en raison des prix plus abordables comparés aux factures salées du gaz. Mais voilà que le marché du bois tend vers la saturation, mettant les fournisseurs dans une situation très délicate. C'est notamment le cas d'un fournisseur de Savoie qui se voit décliner la demande de plusieurs clients.

Le chauffage au bois devient-il, lui aussi, inaccessible ?

Alors que les Français sont à la recherche d'une alternative pouvant être plus clémente envers leur portefeuille, voilà que les prix du bois augmentent de 20 % par rapport à l'année passée. Alexandre Jugnet, gérant de l'entreprise Bois de Chautagne à Ruffieux, affirme ne plus pouvoir faire face à la forte demande, ainsi qu'aux prix qui ne cessent de grimper. « C'est très tendu. On a des délais de livraison qui sont passés à quatre mois contre deux auparavant, c'est du jamais vu. Le prix du stère a pris entre 15 et 20 euros. En 2024, on sera encore obligé d'appliquer une fois de plus une hausse. Ça met beaucoup de points d'interrogation sur l'avenir », précise-t-il.

Selon le gérant de l'entreprise, la situation en Savoie devient de plus en plus critique et il est désormais contraint de refuser certaines demandes. « Vraiment, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que j'ai refusé depuis le mois de juin, mais c'est très conséquent pour nous. C'est toujours un crève-cœur pour l'entreprise » regrette-t-il. Pour aider au mieux ses clients à faire face à cette situation, il leur conseille le plus souvent de faire des provisions pour une longue durée, d'environ une année.

Cette situation rappel la hausse de prix qu'a connu le fioul en période estivale. En effet, 4 millions de foyers français fuient les factures du gaz et de l'électricité, se tournant au fioul pour se réchauffer durant la saison froide. Et pour s'approvisionner, ils choisissent la période estivale en raison des prix considérablement plus bas. Sauf que pour cette année, les prix ont nettement augmenté, atteignant 1.28 euro le litre en août, contre 1.14 début de juin.

Il convient de noter que les prix du fioul sont indexés en fonction du cours du pétrole qui a connu une forte augmentation, notamment avec la réduction de la production en Arabie saoudite et les tensions géopolitiques. Selon les experts, à moyen terme, la tendance est à la hausse. Les ménages français se retrouvent donc contraints de s'approvisionner, malgré la hausse des prix, ou, au mieux, profiter des aides gouvernementales pour remplacer leurs chaudières au fioul par des systèmes plus écologiques.