Ces objets d’enfance qui valent une fortune en 2023

Certains d'entre nous ont précieusement gardé quelques souvenirs d'enfance. Ils nous rappellent cette période assez spéciale, empreinte d'insouciance et d'innocence. Si vous êtes du genre à remplir vos placards avec tous vos objets du passé, vous pourriez être assis sur un trésor sans le savoir ! En effet, aujourd'hui, certains de ces objets valent de l'or. Découvrez ces pépites qui peuvent vous rapporter gros en 2023 !

Les cartes de collection Magic : un jeu qui vaut de l’or

Les cartes de collection Magic occupent la première place du podium des objets qui font des ravages ces derniers temps. Les collectionneurs se les arrachent. Ce jeu, apparu dans les années 1993, a marqué toute une génération. Les trentenaires s'en souviennent. Certaines cartes rares, en particulier celles des premières éditions, se vendent à des sommes astronomiques.

Les consoles et jeux vidéo

Les amateurs de jeux vidéo ont tous eu affaire aux vieilles consoles des années 80 et 90, comme la NES, la SNES, ou la Sega Genesis. Elles pourraient valoir une petite fortune. En effet, les collectionneurs de ces consoles emblématiques sont prêts à débourser des sommes folles pour les avoir. Certains jeux vidéo rares peuvent même se vendre aux enchères à des prix record. Alors, avant de vous débarrasser de vos vieux jeux, assurez-vous que ces trésors n'en fassent pas partie !

Les figurines d’action

Nul n'aurait pensé que des jouets en plastique des années 80 et 90 deviendraient un jour des objets convoités ! Et pourtant, les figurines d'action des années 80 et 90 sont des pièces de collection très prisées. Des franchises célèbres telles que GI, Joe, Star Wars ou Transformers suscitent l'engouement des collectionneurs qui sont prêts à débourser des sommes folles pour se les procurer.

Les vinyles rétro

Les amateurs de musique seront contents d'apprendre que leurs vinyles originaux des stars de rock emblématiques des années 80 et 90 ont aujourd'hui beaucoup de valeur. Les éditions originales de Prince, Michael Jackson ou Madonna font partie des pépites musicales qui peuvent vous rapporter une somme importante. Si vous avez gardé vos vinyles en bon état, vous pourrez faire le bonheur des mélomanes qui collectionnent ces pépites... et le vôtre.

Sneakers rares

La culture des baskets a explosé ces dernières années, et les modèles rétro des années 90 sont notamment très convoités par les fans de sneakers. Les vieilles paires de Nike, Adidas ou Puma sont devenues des perles rares qui se vendent à des prix non négligeables ! Si vous avez gardé vos baskets dans leur boîte d'origine, vous pourriez être surpris de leur valeur sur le marché.