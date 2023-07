Selon les collectionneurs, cette pièce de monnaie de 1 centime vaut 6 000 euros

Difficile à croire qu'une petite pièce de 1 centime puisse valoir la modique somme de 6 000 euros. Pourtant, c'est le cas de celle-ci, prisée par les collectionneurs. Voici son histoire.

Une pièce rare et très recherchée

La raison cachée derrière la valeur hors norme de cette pièce de 1 centime, est en fait sa rareté. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraitre, elle ne possède pas plus d'une douzaine d'exemplaires dans le monde. Cette pièce, pour laquelle peu de gens montrent d'intérêt, coûterait plus de 6000 euros. Pour mieux comprendre pourquoi elle est si rare et si cher, il faut revenir à son histoire, qui date de 2002.

Cette année-là, à l'occasion de la commémoration du traité fondateur européen, qui avait été signé à Rome en 1957, une pièce d'un centime a été frappée et produite en 7 000 exemplaires. Contre toute attente, une erreur s'est produite au niveau de l'institut monétaire lors de sa réalisation, la rendant si unique. Celle-ci réside sur sa face principale, qui devait initialement afficher la gravure du Castel del Monte, un château situé dans les Pouilles qui date du XIIIᵉ siècle. À la place de cet édifice historique, la pièce affiche un monument historique situé à Turin, la Mole Antonelliana.

Les 7000 exemplaires circulent encore à travers le monde

Aussitôt après avoir pris conscience de l'erreur, l'institut monétaire a mis fin à la production de cette fameuse pièce. En revanche, les 7 000 exemplaires déjà produits et distribués n'ont pas pu être retirés du marché. Celles-ci continuent à ce jour de circuler à travers le monde entiers et sont très recherchées par les collectionneurs. Pour l'heure, seulement une douzaine d'entre elles ont été recensées. Les autres n'ont pas encore été retrouvées.

Il faut savoir qu'après sa mise en circulation, elle a été proposée à la vente aux enchères, ce qui n'a pas plu à l'opinion publique. Peu après, les autorités italiennes ont décidé de retirer ces pièces de la circulation, pour les réintroduire, 11 ans plus tard, après un long litige. Aujourd'hui, cette coupure de 1 centime vaut 600 000 fois sa valeur, de quoi susciter l'intérêt des collectionneurs.