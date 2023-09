Carburants de grande surface : moins chers, moins bons ?

Partager sur : 22 Partages Facebook

Dans ce contexte de hausse des prix des carburants, les automobilistes en quête d'économies se tournent vers les stations-service des grandes surfaces. Toutefois, des doutes persistent sur la qualité de ces produits énergétiques : sont-ils comparables en performance à ceux qu'on trouve dans les stations des compagnies pétrolières ou y a-t-il lieu de s'en méfier ?

Pour répondre à cette question, le quotidien Ladepeche.fr. a interrogé plusieurs acteurs du secteur, à commencer par les automobilistes. Pour beaucoup, les carburants des supermarchés sont certes moins coûteux, mais moins bons en qualité. « Je roule au diesel évidemment et pour moi, il n’y a pas photo. On en discute aussi régulièrement avec des routiers aussi : le diesel de supermarché est moins performant », témoigne un conducteur dans les colonnes dudit journal.

« Et puis tu passes plus souvent chez le garagiste », appuie un chauffeur de poids lourd. Même le patron d'une station-service de supermarché reconnaît que le carburant de supermarché est à peine suffisant pour faire quelques kilomètres : « Certes, c’est moins cher dans les hypers, mais on va moins loin, on fait moins de kilomètres avec le même plein ».

La flambée des prix des carburants laisse peu de choix aux automobilistes

Un constat que confirme Francis Pousse, président national des stations-service et énergies nouvelles pour Mobilians. Il justifie cette prétendue qualité par le fait que « chaque pétrolier met en place des règles de fabrication et d’additivation spécifiques afin d’être dans le top de la qualité, avec un processus très normé et contrôle ». Il s'agit, explique-t-il, d' « additifs de confort comme l’antimousse pour le diesel, par exemple, soit des additifs techniques qui vont permettre l’amélioration de la combustion. Ils vont empêcher l’encrassement du moteur par les résidus de carburant ou d’huile non brûlés. L’automobiliste fera donc plus de kilomètres avec moins de dégradation, son moteur gagnera en longévité, mais il rejettera aussi moins de polluants ».

De son côté, Pierre Chasseray réfute l'idée selon laquelle les carburants des grandes surfaces seraient moins performants que les autres. « Cela relève plus de la légende urbaine que d’autre chose », assure-t-il pour 40 Millions d’Automobilistes. Il explique que les carburants de base, essence ou diesel, sont de la même qualité, car ils proviennent des mêmes dépôts. Malgré ce débat sur la qualité, la flambée des prix, notamment de l'essence qui a atteint les 2 euros le litre, oblige les automobilistes à recourir aux stations-service des supermarchés, où ils sont certains de faire le plein à des tarifs relativement réduits comparativement à ceux de TotalEnergies.