Carburant moins cher : Carrefour casse les prix avec une remise exclusive de 5 %

Le géant de la grande distribution Carrefour dévoile un programme de fidélité repensé pour répondre aux attentes des consommateurs. Avec des réductions ciblées, notamment sur le carburant, l’enseigne entend marquer un tournant stratégique. Une initiative qui pourrait redéfinir les relations entre les grandes surfaces et leurs clients.

Carrefour innove en lançant une remise de 5 % sur le carburant pour les membres de son programme de fidélité « Le Club ». Cette offre, prévue pour le mois de février, est conçue comme un test avec une possibilité de prolongation selon les résultats. Caroline Dassié, directrice exécutive marketing et clients, a expliqué que cette initiative pourrait devenir récurrente si elle s’avère concluante. Cette stratégie vise à attirer davantage de consommateurs dans un contexte économique tendu marqué par la hausse des prix de l’énergie.

Carrefour propose plusieurs réductions

Au-delà du carburant, Carrefour mise aussi sur des réductions quotidiennes pour fidéliser ses clients. Les membres de « Le Club » bénéficient ainsi de 10 % de remise sur les fruits et légumes et sur les produits Carrefour Bio, qui comprennent environ 1 000 références. Pour les détenteurs de la carte Pass, qui coûte 1,5 € par mois, la remise passe à 15 %, rendant les produits bio Carrefour parmi les moins chers du marché. Cette orientation stratégique reflète une volonté de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière d’alimentation durable et accessible.

Avec ce nouveau programme, Carrefour s’engage à harmoniser ses offres à travers tous ses canaux de distribution. Que ce soit dans un hypermarché, un drive, un magasin de proximité ou en ligne, les remises resteront identiques. Cette uniformité marque un changement par rapport aux anciennes politiques, où les conditions variaient selon les points de vente. Désormais, les clients bénéficient d’une expérience cohérente, quelle que soit leur méthode d’achat.

Une vision ambitieuse pour l’avenir

Ce programme de fidélité redessiné s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la place des marques de distributeur (MDD) dans les paniers des consommateurs. Carrefour ambitionne que ces produits représentent 50 % des achats de ses clients d’ici 2026. Les avantages associés à ces marques, comme des remises exclusives tous les mardis, témoignent de cet engagement. En parallèle, la marque simplifie ses offres pour renforcer la clarté et l’accessibilité de ses avantages.

Avec ce nouveau programme, Carrefour cherche non seulement à fidéliser sa clientèle existante mais aussi à attirer de nouveaux consommateurs. En combinant des remises sur le carburant, les produits bio, et les fruits et légumes, l’enseigne répond à des préoccupations essentielles des ménages : le pouvoir d’achat et une consommation plus responsable. Ce repositionnement stratégique pourrait inspirer d’autres acteurs de la grande distribution à suivre le même chemin.