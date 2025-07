Après une période de baisse en 2024, les prix du carburant repartent à la hausse en 2025. En cause, les nouvelles sanctions économiques imposées à la Russie qui impactent directement les cours du pétrole. Une dynamique qui s’inscrit dans un climat économique et géopolitique incertain.

En ce début d’année 2025, les prix des carburants à la pompe enregistrent une nette augmentation. Selon le ministère de la Transition écologique, le litre de SP95-E10 a dépassé 1,74 euro, tandis que le gazole avoisine les 1,67 euro. Cette évolution reflète une inversion de la tendance observée en 2024, où les prix avaient temporairement chuté. Cette hausse est imputée en partie à la volatilité des marchés mondiaux du pétrole et aux récentes décisions géopolitiques.

L’impact des sanctions contre la Russie sur les prix des carburants

Le 10 janvier, les États-Unis ont annoncé des sanctions à l’encontre de deux grandes entreprises pétrolières russes et de 200 navires liés à la Russie. Ces mesures visent à réduire les revenus russes issus du pétrole, en réponse à la guerre en Ukraine. Cette décision a immédiatement fait grimper les cours mondiaux du pétrole. Le baril de Brent a franchi le seuil des 80 dollars, tandis que son équivalent américain, le WTI, a atteint près de 76 dollars. Ces fluctuations influencent directement les prix des carburants à la pompe.

En 2024, les prix des carburants avaient chuté, atteignant des niveaux comparables à ceux d’avant la guerre en Ukraine. Entre mai et octobre, le litre de gazole était revenu à 1,5 € et l’essence à 1,6 €. Cependant, la tendance s’est inversée dès la fin de l’année. En novembre, le gazole avait déjà grimpé à 1,65 €, annonçant un retour progressif à des tarifs élevés. Cette hausse semble se confirmer en 2025, amplifiée par les tensions géopolitiques et économiques.

Quelles mesures d’atténuation pour les automobilistes ?

Face à cette situation, certaines initiatives cherchent à soulager les automobilistes. Par exemple, Carrefour a lancé un programme de fidélité qui propose des réductions de 5 % sur le carburant pour ses membres les plus fidèles. Si cette initiative reste limitée, elle témoigne d’une prise de conscience des distributeurs sur les difficultés des consommateurs. Toutefois, ces efforts isolés ne suffisent pas à compenser la hausse générale des prix.

L’année 2025 s’annonce compliquée pour les automobilistes, confrontés à des prix élevés et à une incertitude persistante sur les marchés mondiaux. Les sanctions contre la Russie, bien qu’ayant un objectif politique et économique clair, auront un impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages. Si aucune stabilisation n’est observée dans les mois à venir, les prix du carburant pourraient atteindre de nouveaux sommets, ajoutant une pression supplémentaire sur les dépenses quotidiennes des Français.