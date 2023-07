Le cannabis, la drogue la plus consommée en Europe

Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) , il y aurait dans le monde pas moins de 219 millions de consommateurs de cannabis. Parmi eux, 13 % résident en Europe, soit plus de 29 millions. Voici l'impact de la consommation de cette drogue sur la population européenne.

Quels sont les plus grands consommateurs de drogue en Europe ?

Selon le rapport de l'UNODC, le cannabis serait la drogue la plus consommée dans la plupart des pays de l'Europe, notamment la France. En effet, seulement six pays consomment d'autres drogues en Europe. Au Monténégro, en Ukraine, en Bosnie-Herzégovine et en Biélorussie, ce sont les opioïdes qui sont les plus répandus. En revanche, en Pologne et en Hongrie, la population s'intéresse davantage aux tranquillisants pharmaceutiques et aux sédatifs.

Par ailleurs, on constate que la prévalence de la consommation du cannabis atteint les sommets dans certains pays de l'UE. La République tchèque se classe en tête de liste, avec un taux de 11,1 %, suivi de l'Espagne 10,6%, les Pays-Bas 10,4%, la Croatie 10,2% et l’Italie 10,2%. Vient ensuite l'Allemagne avec une prévalence de 8,8%, puis la Finlande à 8,2%.

Par ailleurs, il faut souligner que la consommation du cannabis touche particulièrement les jeunes. Selon les statistiques, 15,3 millions des consommateurs de cannabis l'an dernier sont des jeunes, dont l'âge est 15 à 34 ans. Cela dit, les hommes ont généralement deux fois moins de mal à déclarer avoir pris du cannabis comparés aux femmes.

On note également que plus de 8,6 millions de personnes, dont l'âge oscille entre 15 et 24 ans, ont consommé du cannabis au cours du mois de mai 2023. La prévalence de consommation de cannabis pour cette tranche d'âge est, encore une fois, la plus élevée en République tchèque, où elle atteint 22,9 %. L'Italie se classe en seconde position avec un taux de 20,9 %, suivi de la France à 19,2 %, les Pays-Bas à 19,2 % et de l’Espagne à 19,1 %.

L'impact du cannabis sur la santé de la population européenne

En Europe, le nombre de personnes suivant un traitement de la toxicomanie pour avoir consommé du cannabis dépassait les 97 000 en 2021. Cela signifie, entre autres, que plus d'un tiers des admissions pour ce traitement sont à l'origine de la consommation du cannabis. Parmi eux, 83 % appartiennent à la gent masculine, tandis que 17 % seulement sont des femmes. La majorité de la population sondée affirment consommer quotidiennement cette drogue illicite.

Par ailleurs, il faut souligner que ce chiffre pourrait augmenter davantage, notamment avec l'arrivée de nouveau produits dérivés du cannabis sur le marché Européen. Certains contiennent des taux élevés de THC, ce qui entraîne la dépendance.