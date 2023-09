CAF : les conditions à remplir pour toucher la prime d’activité en septembre 2023

En cette conjoncture économique difficile, de très nombreux Français peinent à boucler les fins de mois. En plus des charges quotidiennes et des factures, la rentrée, synonymes de dépenses onéreuses, n'en est qu'à quelques jours. Heureusement, plusieurs aides financières sont disponibles pour les personnes en situation de précarité, à commencer par la prime d'activité. Ce complément de revenu, versé par la CAF mensuellement, allège le fardeau des dépenses.

Tout savoir sur la prime d'activité !

Créée en 2015, la prime d'activité est le fruit d'une fusion du RSA activité et de la prime pour l'emploi. Elle a été mise en place pour favoriser l'activité professionnelle et améliorer le niveau de vie des travailleurs aux revenus modestes. Ce dispositif apporte donc un soutien financier aux personnes évoluant dans un marché du travail compétitif.

C'est la Caisse d'allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) qui prennent en charge le versement de la prime d'activité. Toutefois, cette allocation est soumise à plusieurs conditions, notamment de ressources. Mais elle est accessible à divers types de travailleurs, qu'ils soient salariés, stagiaires, étudiants, fonctionnaires, en congé ou en disponibilité. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 18 ans, résider en France pendant au moins 9 mois par an et exercer une activité professionnelle.

Comment est-elle calculée ?

Le montant de la prime d'activité est calculé selon une formule spécifique : montant forfaitaire de base (551,51 € pour une personne seule) + (0,61 * revenu professionnel) + bonus – (revenu professionnel + autres ressources). Cette méthode permet d'ajuster le montant de l'aide en fonction des revenus de chaque bénéficiaire.

En somme, la prime d'activité est calculée en tenant compte de la situation familiale et des revenus de chaque bénéficiaire. Le montant de base est fixé à 595,25 € par mois pour une personne seule. Ce montant peut toutefois être ajusté en fonction de la composition du foyer et de la situation d'isolement. D'autres facteurs, comme l'éligibilité à des aides au logement (APL, ALF, ALS), peuvent également influer sur le montant final de la prime d'activité.

Les étudiants peuvent également prétendre à cette aide, sous condition de revenus supérieurs à 1 070,78 euros. En revanche, les personnes sans domicile fixe ou en situation irrégulière ne peuvent pas en bénéficier. Pour déterminer l'éligibilité et estimer le montant de la Prime d'Activité, un simulateur disponible sur le site de la CAF est à disposition.