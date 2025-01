CAF : les revenus moyens peuvent toucher jusqu’à 1 066 euros en 2025, qui est concerné ?

L’arrivée d’un enfant entraîne inévitablement des dépenses supplémentaires, que ce soit pour l’équipement, les soins ou les premières années de vie. Pour soutenir les parents, la CAF attribue une prime de naissance aux familles éligibles. Cette aide, souvent méconnue ou jugée inaccessible par certains, peut pourtant profiter à un grand nombre de foyers, y compris ceux aux revenus moyens.

En 2025, les familles dont le revenu annuel net imposable de 2023 est inférieur à 48 186 euros pour un premier enfant peuvent prétendre à la prime de naissance. Cela concerne, par exemple, les couples où chacun perçoit un salaire médian d’environ 2 000 euros nets mensuels avant impôts.

Pour déterminer l’éligibilité, il suffit de consulter son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 et de vérifier la ligne « Revenu net imposable ». Ce plafond varie en fonction du nombre d’enfants déjà à charge, permettant à des familles nombreuses de bénéficier d’un seuil plus élevé. Cette flexibilité élargit le champ des bénéficiaires et rend l’aide accessible à une partie significative de la classe moyenne.

Un montant réévalué par la CAF en 2025

Le montant actuel de la prime de naissance s’élève à 1 066,30 euros, un soutien financier non négligeable pour les jeunes parents. Ce montant sera revalorisé à compter du 1er avril 2025, dans le cadre de l’indexation annuelle des prestations sociales. Cette revalorisation vise à mieux accompagner les familles face à l’inflation et aux coûts croissants liés à la parentalité.

Pour bénéficier de la prime de naissance, il est indispensable de faire une demande auprès de la CAF, idéalement dès le début de la grossesse. Les démarches peuvent être effectuées en ligne, et un suivi est assuré pour éviter les oublis ou les erreurs dans le dossier. Trop souvent, certains foyers renoncent à demander cette aide, pensant à tort qu’ils n’y ont pas droit.

Une aide cruciale mais méconnue

Si la prime de naissance apporte un véritable soutien aux familles, son accès repose sur des plafonds de revenus qui excluent les foyers dépassant de peu les limites fixées. Un euro de trop peut suffire à priver un ménage de cette aide, soulignant l’importance de bien vérifier ses droits.

Accessible à une large partie de la population, la prime de naissance constitue une aide essentielle pour les familles face aux défis financiers liés à la parentalité. Les ajustements prévus en 2025 devraient encourager davantage de foyers à en faire la demande, permettant à un maximum de parents de débuter cette nouvelle étape de vie avec un coup de pouce bienvenu.

