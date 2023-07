Prime de naissance : comment obtenir cette aide de 1 000 euros de la CAF ?

L'arrivée d'un bébé dans un foyer est un événement joyeux qui s'accompagne de plusieurs dépenses. C'est dans cette perspective que la CAF a mis en place une aide qui pourrait alléger les charges des familles : la prime de naissance. Il s'agit d'un dispositif qui fait partie de la Prestation D'accueil de Jeune Enfant (PAJE) et qui est d'un grand soutien pour les familles en difficulté, notamment en ce contexte inflationniste.

Qui peut bénéficier de la prime de naissance ?

Pour être éligible à cette aide, il faut remplir certaines conditions. Premièrement, il faut justifier d'une grossesse d'au moins 5 mois. Les personnes ayant adopté un enfant de moins 20 ans ont, elles aussi, accès à ce dispositif. Il est important de savoir que cette allocation ne sera versée que pour les mamans adultes. Autrement dit, la maman doit avoir 18 ans et pas moins. De plus, le budget annuel du couple ne doit pas dépasser un certain seuil. Pour un couple avec un seul revenu et un enfant à charge, le montant annuel doit être inférieur à 31 171 euros.

Les étapes à suivre

Les démarches pour l'obtention de la prime de naissance peuvent être résumées en deux étapes importantes. La première étape est d'informer la Caisse d'allocations familiales. Avant d'entamer le cinquième mois de grossesse, il est nécessaire de faire une déclaration à la CAF, accompagnée d'un certificat médical justifiant les différents examens pré-nataux obligatoires durant les mois qui ont précédé la déclaration.

La deuxième étape consiste à établir une demande en ligne. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de la CAF et remplir le formulaire de demande de PAJE. Les demandeurs peuvent également faire la demande dans un des points d'accueil de la Caisse d'allocations familiales. Enfin, le dossier complet avec les documents demandés doit être envoyé. Le dossier sera étudié dans les prochains mois.

Si les demandeurs remplissent toutes les conditions, ils recevront un accord de prime de naissance par la CAF. Cependant, le versement de cette prime ne se fera qu'au cours du septième mois.

À combien s’élève cette aide de la CAF ?

Le montant de cette prestation diffère d'une famille à une autre. C'est en fonction des revenus annuels et du nombre d'enfants à charge du foyer que le montant est calculé. Pour une famille qui va accueillir son premier enfant, le montant est fixé à 987,19 euros.

En revanche, pour une famille qui a déjà un enfant à charge et qui se prépare à en accueillir un deuxième, le montant s'élève à 1 324,02 euros. Pour un troisième enfant, l'aide s'élève en moyenne à 1700 euros. À noter que ces montants peuvent être revus à la hausse dans un contexte d'inflation, en vue de répondre aux besoins des familles en fragilité financière.