CAF : voici toutes les aides financières disponibles cette année

Depuis sa création en 1945, la Caisse des allocations familiales (CAF) apporte une aide précieuse aux Français en fragilité financière. Cependant, faute d'informations, beaucoup de personnes éligibles ne réclament pas ces allocations. Dans cet article, nous mettrons la lumière sur les différentes aides financières versées par la CAF cette année.

Les aides au logement de la CAF

Les allocations logement sont les aides principales de la CAF. Parmi ces prestations, nous trouvons les allocations personnalisées de logements (APL), calculées selon les ressources, la composition du foyer et le montant du loyer. En complément à cette aide, l'allocation de logement familial (ALF) est versée dans des situations assez spéciales, comme celle des familles ayant un enfant handicapé à charge, des femmes enceintes célibataires ou des couples sans enfants. Toutefois, il convient de noter que l'ALF n'est pas cumulable avec les APL. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à ces aides, l'allocation de logement social (ALS) offre un soutien financier supplémentaire.

Les aides financières et à l’emploi

La CAF joue également un rôle essentiel dans le versement du revenu de solidarité active (RSA). Destiné aux jeunes actifs et aux personnes sans ressources, le RSA assure un revenu minimum en fonction de la composition du foyer. Ceux qui y sont éligibles bénéficient également d'un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle pour favoriser leur retour à l'emploi. Dans certaines situations, le RSA peut être cumulé avec la prime d'activité, mise en place pour encourager une activité professionnelle chez les actifs à faibles revenus, y compris ceux en chômage partiel ou technique.

Les allocations aux personnes handicapées

Pour les personnes de plus de 20 ans (ou de plus de 16 ans si elles ne sont pas à la charge de leurs parents) présentant un handicap significatif, l'allocation adulte handicapé (AAH) est d'une aide vitale. Le taux d'incapacité est évalué en fonction de certains critères, en l'occurrence son impact sur l'accès à l'emploi. L'AAH est attribuée sous conditions de ressources et du nombre d'enfants de l'allocataire ou du couple. Il faut savoir qu'à partir d'octobre 2023, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'AAH.

En ce qui concerne les mineurs handicapés, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est accordée selon le niveau d'incapacité, avec une limite de 55 % du Smic pour les revenus de l'enfant. Cette allocation fixe (142.70 euros par mois versés tous les trois mois) peut être cumulée avec d'autres aides pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant.