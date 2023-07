Économie française : Bruno Le Maire courtise les investisseurs chinois

La montée en puissance de l'économie chinoise inquiète les Européens. Qui plus est, plusieurs dossiers brulants opposent l'Empire du Milieu à l'Union européenne. D'ailleurs, les experts européens ne cessent d'alerter sur les conséquences de la puissance de l'économie chinoise sur le Vieux continent. C'est dans ce contexte que le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, courtise les investisseurs chinois.

En effet, lors de sa visite en Chine, le ministre français a plaidé pour davantage d'investissements chinois en France. « Je vous le dis avec beaucoup de franchise : les investisseurs chinois sont les bienvenus en France, en particulier dans le domaine des véhicules électriques, des batteries et de la transition énergétique », a donc déclaré le ministre français de l'Économie ce samedi 29 juillet lors de la rencontre annuelle de haut niveau entre la Chine et la France à Pékin.

Essayent de relativiser ses propos, dans une conjoncture de lutte d'influence entre la Chine et l'Europe, Bruno Le maire a toutefois ajouté : « Nous voulons accueillir des investissements chinois majeurs sur le territoire français [...] en regardant ce qui est du domaine de la souveraineté et ce qui n'est pas du domaine de la souveraineté ».

En réponse au ministre français de l'Économie, qui s'est exprimé à la suite d'une rencontre avec He Lifeng, vice-Premier ministre chinois chargé des questions économiques et financières, ce dernier a mis en avant les revendications de la Chine pour avoir un accès plus important au marché français. Il a notamment fait part de son espoir que la France « fournira un environnement commercial plus équitable, juste et non discriminatoire » à son pays.

Le vice-Premier ministre chinois a profité de l'occasion pour rappeler les réalisations chinoises en France. Il a notamment mis en avant les investissements chinois qui avaient permis ces dernières années la création de 50.000 emplois en France.

Bruno Le Maire veut installer une usine chinoise en France

Il faut souligner que le ministre français est en Chine pour une visite qui rentre dans le cadre du dialogue économique et financier de haut niveau entre la Chine et la France. Une rencontre annuelle, organisée depuis 2013. Elle est destinée à discuter des questions stratégiques ayant un lien avec la coopération et les échanges économiques entre les deux pays.

Pour cette année, la rencontre se tient physiquement après, celles qui se sont tenues virtuellement en raison de la crise sanitaire. Les responsables des deux pays ont discuté de la stabilité financière mondiale, du financement durable des économies en développement et du juste traitement des dettes, du rôle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du changement climatique, de la sécurité alimentaire et également de biodiversité.

Concrètement, Bruno Le Maire veut attirer les Chinois. Il se rendra le 31 juillet à Shenzhen (sud), grande métropole, parfois surnommée la « Silicon Valley chinoise », où sont implantées de nombreuses entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. C'est dans cette région que le ministre français va rencontrer des investisseurs chinois et des grands patrons, dont celui du constructeur automobile BYD. Bruno Le Maire veut convaincre cette marque d'ouvrir son usine en France étant donné que ses responsables réfléchissent à l'ouverture d'une unité de fabrication de véhicules électriques en Europe.