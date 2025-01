Boulanger : une activité emblématique s’arrête, voici les magasins concernés

Boulanger, acteur reconnu dans le domaine de l’électroménager, a décidé d’abandonner une activité qui faisait partie de son identité. Cette réorganisation stratégique s’inscrit dans une volonté de s’adapter aux nouvelles tendances du marché et d’assurer sa pérennité face à la concurrence.

Selon Boulanger, l’abandon de l’activité de cuisines équipées s’explique par des changements dans les attentes du marché. « Au vu de l’évolution du marché, cette activité ne trouve plus le succès qu’elle a pu rencontrer », a confié l’enseigne à La Voix du Nord. En effet, la demande pour ce type de service, autrefois un pilier de son offre, n’a cessé de décroître ces dernières années, entraînant une réévaluation de la rentabilité de ce secteur.

Fermeture des showrooms : 12 magasins concernés

Les showrooms de cuisines équipées, qui accueillaient les clients pour concevoir leurs espaces personnalisés, vont progressivement fermer leurs portes. Les magasins concernés par cette décision sont répartis dans toute la France : Dunkerque – Grande-Synthe, Villeneuve d’Ascq, Englos, Caen, Domus – Rosny-sous-Bois, Melun, Saint-Geneviève-des-Bois, Anglet, Nîmes, Avignon, Toulon, et Puget-sur-Argens. Ces fermetures marquent la fin d’une activité qui faisait partie de l’histoire de Boulanger depuis plus de quatre décennies.

Sous la direction d’Émilie Soleri, Boulanger cherche à renforcer son positionnement sur le marché de l’électroménager et à s’orienter vers des produits premium. Avec 221 magasins actuellement en activité, l’entreprise prévoit d’ouvrir 10 nouveaux points de vente par an pour atteindre 250 magasins d’ici 2027. « Les ambitions de Boulanger sont de rester leader sur le marché, notamment grâce aux services et au positionnement sur des produits premium », a déclaré Émilie Soleri au Figaro.

Boulanger tient à rassurer les salariés concernés par cette fermeture

Malgré cette restructuration, Boulanger s’engage à préserver ses employés. « Les salariés touchés, qui sont au nombre de 57, seront réaffectés dans l’entreprise selon les souhaits de chacun », a précisé l’entreprise. Cette mesure vise à minimiser l’impact social de cette réorientation stratégique, en proposant de nouvelles opportunités internes pour les collaborateurs concernés, tout en s’assurant que chaque transition soit accompagnée de manière personnalisée et adaptée.

En abandonnant une activité jugée moins porteuse, Boulanger fait le choix de concentrer ses ressources sur ses activités principales. Ce recentrage, soutenu par le groupe Mulliez, pourrait également permettre à l’enseigne de mieux affronter la concurrence, tout en explorant des opportunités à l’international. Avec cette décision, Boulanger se positionne pour répondre plus efficacement aux besoins changeants des consommateurs et pour garantir sa pérennité sur un marché en constante évolution.

