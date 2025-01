Bois de chauffage : des prix en baisse, les régions où les tarifs sont les plus bas

Le bois de chauffage reste une source de chaleur prisée par de nombreux ménages. Alors que l’hiver bat son plein, les prix enregistrent de subtiles fluctuations, offrant des opportunités pour certains consommateurs.

Sur la plateforme spécialisée Proxi-Totalenergies.fr, le prix moyen des pellets, ce dimanche 12 janvier, est de 372 euros pour une palette de 66 sacs de 15 kg, soit un prix de 0,38 € au kg. Le prix du jour est en baisse d’environ trois euros par rapport à celui constaté il y a quelques jours. Selon la même plateforme, le tarif moyen des bûches premium de TotalEnergies de 25 cm est de 375 euros par palette de 2,6 stères, soit 0,43 euro au kg. Pour cette variété, en revanche, le prix du jour est exactement au même niveau que la semaine dernière.

Enfin, sur le site Leroy Merlin, le stère de bois de chauffage en bûches de 33 cm est affiché à 169 euros. Un prix qui est au mêmes niveaux que ceux enregistrés au cours des dernières semaines. Toujours selon le même site de vente en ligne, le coût de 1,5 stère de bois de chauffage en bûches de 30 cm s’élève à 219 euros. Pour cette variété de bois aussi, le tarif de cette semaine est au même niveau que ceux constatés depuis plusieurs semaines. Pour ce qui est des bûches de 50 cm, il est à 195 euros pour 1,5 stère sur le site Leroy Merlin. Ici aussi, le prix du jour est aux mêmes niveaux que ceux enregistrés le mois dernier.

Où trouver le bois de chauffage le moins cher de France ce dimanche ?

Selon le site spécialisé Proxi-TotalEnergies, la palette de pellets la moins chère de France est proposée à Montpellier, au prix de 328 euros. À l’inverse, le prix le plus élevé, qui atteint 361 euros, est constaté à Nice. En ce qui concerne les bûches de bois de chauffage, c’est à Paris, Strasbourg et Lille que l’on retrouve les tarifs les plus bas, avec une palette affichée à 330 euros. Le prix le plus élevé, quant à lui, atteint 371 euros du côté de Nantes.

Les prix du bois de chauffage enregistrent une légère baisse cette semaine par rapport à la précédente, offrant un léger répit aux ménages qui se chauffent au bois. Selon les professionnels du secteur, cette diminution s’explique par une meilleure disponibilité des stocks et une stabilisation de la demande après les pics observés en début de saison froide. Bien que la tendance reste fragile, cette baisse représente une opportunité pour les consommateurs qui souhaitent se réapprovisionner à des tarifs un peu plus accessibles.

