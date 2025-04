Bois de chauffage : voici les prix en vigueur cette semaine

Dans un contexte de stabilité des prix, le bois de chauffage s’impose comme une option accessible et économique pour de nombreux foyers. Que ce soit pour les pellets ou les bûches, les tarifs restent constants, offrant aux consommateurs une occasion idéale de se chauffer à moindre coût.

Sur la plateforme spécialisée Proxi-Totalenergies.fr, le prix moyen des pellets, ce lundi 6 janvier, est de 375 euros pour une palette de 66 sacs de 15 kg, soit un prix de 0,38 € au kg. Le prix du jour est exactement le même que celui constaté au cours des mois précédents. Selon la même plateforme, le tarif moyen des bûches premium de TotalEnergies de 25 cm est de 375 euros par palette de 2,6 stères, soit 0,43 euro au kg. Pour cette variété aussi, le prix du jour est exactement au même niveau que la semaine dernière.

Enfin, sur le site Leroy Merlin, le stère de bois de chauffage en bûches de 33 cm est affiché à 169 euros. Un prix qui est au mêmes niveaux que ceux enregistrés depuis plusieurs semaines. Toujours selon le même site de vente en ligne, le coût de 1,5 stère de bois de chauffage en bûches de 30 cm s’élève à 219 euros. Pour cette variété de bois aussi, le tarif de cette semaine est le même que celui constaté au cours de la dernière décade de décembre. Pour ce qui est des bûches de 50 cm, il est à 195 euros pour 1,5 stère sur le site Leroy Merlin. Ici aussi, le prix du jour est aux mêmes niveaux que ceux enregistrés le mois dernier.

Où trouver le bois de chauffage le moins cher de France ce lundi ?

Selon le site spécialisé Proxi-TotalEnergies, la palette de pellets la moins chère de France est proposée à Montpellier, au prix de 358 euros. À l’inverse, le prix le plus élevé, qui atteint 410 euros, est constaté à Lille. En ce qui concerne les bûches de bois de chauffage, c’est à Paris, Strasbourg et Lille que l’on retrouve les tarifs les plus bas, avec une palette affichée à 360 euros. Le prix le plus élevé, quant à lui, atteint 401 euros du côté de Nantes.

Les prix du bois de chauffage restent actuellement à des niveaux relativement bas, offrant une opportunité intéressante pour les ménages qui se chauffent au bois. Cette stabilité s’explique par une offre suffisante sur le marché et une demande moins forte que prévue en raison de températures clémentes. Pour les foyers équipés de poêles ou de cheminées, c’est donc le moment idéal pour s’approvisionner et réaliser de bonnes affaires, tout en sécurisant leur stock pour l’hiver. Ce contexte favorable permet aux consommateurs de bénéficier d’un mode de chauffage économique et durable.