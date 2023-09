Automobile : qu’est-ce qu’une assurance temporaire ?

Partager sur : 45 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

En France, il est obligatoire pour tous les automobilistes de souscrire une assurance automobile pour rouler sur le réseau routier. Il existe certaines situations dans lesquelles une assurance temporaire se présente comme une meilleure option. Ce type de contrat répond en effet aux besoins ponctuels et spécifiques de certains conducteurs. Focus sur l'assurance auto temporaire et ses particularités.

Qu’est-ce qu’une assurance automobile temporaire ?

Une assurance automobile temporaire est une assurance spécialement mise en place pour les automobilistes ayant des besoins particuliers. Elle permet de couvrir un véhicule et son conducteur pendant une durée limitée, soit entre 1 et 90 jours.

S'il était initialement prévu pour les professionnels afin qu'ils bénéficient de nouvelles garanties pouvant leur être utiles, ce type de contrat s'est depuis étendu. Aujourd'hui, il est aussi bien accessible aux transporteurs qu'aux particuliers dans le cadre de la location d'une voiture.

L'assurance auto temporaire se distingue d'un contrat classique sur certains points. Les garanties proposées sont moins importantes et les conditions généralement plus strictes. Il est néanmoins plus flexible, les automobilistes ayant la possibilité de choisir la durée de leur couverture.

Les avantages de l’assurance auto temporaire

Une assurance auto temporaire présente de nombreux atouts. L'obtention de ce contrat est plus facile qu'un contrat traditionnel. Une fois les documents requis fournis à la compagnie d'assurance, vous êtes immédiatement assuré à la date qui vous convient.

L'assurance auto temporaire est surtout une solution flexible qui s'adapte aux besoins ponctuels des conducteurs. Elle permet de conduire en toute quiétude pendant une durée maximum de 3 mois. Elle est utile dans de nombreuses situations :

lorsque votre voiture est très peu utilisée et qu'elle est dans la plupart du temps garé dans un parking sécurisé. Votre assurance temporaire pourra être activée au moment où vous en aurez besoin,

vous avez récemment résilié votre contrat d'assurance automobile ou votre assureur à décider de suspendre vos garanties. Le contrat temporaire permet dans ces cas d'utiliser votre véhicule en toute légalité en attendant la signature d'un nouveau contrat ,

, vous comptez voyager dans un pays qui n'est pas pris en charge par votre assurance auto. Pour bénéficier d'une couverture à l'étranger, il est nécessaire de souscrire un contrat d'une durée de 3 jours au moins,

si vous venez d'acheter une voiture à l'étranger, il est plus judicieux de la couvrir pendant une durée d'un mois environ, le temps d'obtenir votre carte grise définitive.

Souscrire une assurance auto temporaire peut être aussi avantageux dans bien d'autres cas. Elle permet entre autres de couvrir un véhicule emprunté à un proche ou une voiture neuve ou d'occasion qui doit être roulée dans le cadre d'une vente.

Quelles sont les garanties proposées dans une assurance auto temporaire ?

Vous bénéficiez, en souscrivant une assurance auto temporaire, d'une formule au tiers. Cela signifie qu'elle n'inclut que la garantie responsabilité civile qui ne couvre que les dommages causés à un tiers et la protection juridique.

En d'autres termes, un conducteur ayant une assurance provisoire ne peut obtenir une indemnisation dans le cadre d'un accident responsable pour les dommages qu'il aura subis. Certains assureurs proposent néanmoins des assurances plus complètes avec des garanties optionnelles à intégrer au choix. Il s'agit généralement de :

la garantie conducteur qui permet à l'assuré d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis en cas d'accident. Elle prend en charge les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et même le préjudice moral,

qui permet à l'assuré d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis en cas d'accident. Elle prend en charge les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et même le préjudice moral, la garantie dommage qui permet de protéger la voiture. En cas de sinistre, le conducteur peut être indemnisé pour les dégâts matériels subis par cette dernière,

qui permet de protéger la voiture. En cas de sinistre, le conducteur peut être indemnisé pour les dégâts matériels subis par cette dernière, la garantie assistance et dépannage qui se révèle souvent utile pendant un voyage à l'étranger. Elle couvre généralement le remorquage, les frais de transport ou encore le remplacement de la voiture durant la durée de la réparation.

Vous avez donc la possibilité d'ajouter à votre contrat des garanties supplémentaires en fonction de vos besoins.

À qui s’adresse ce type d’assurance ?

Pour souscrire une assurance automobile temporaire, vous devez d'abord répondre à certains critères. Pour avoir accès à ce type de contrat, vous devez avoir 21 ans au minimum, disposer d'un permis de conduire valide et avoir obtenu le permis depuis 2 ans au moins.

Certains assureurs imposent une limite d'âge qui est habituellement de 75 ans. Au-delà de cet âge, un automobiliste peut se voir refuser la souscription d'un contrat provisoire même s'il ne possède aucun antécédent.

Ces règles peuvent ne pas être appliquées dans certaines compagnies d'assurance. Si tel est le cas, les tarifs sont souvent bien plus élevés que la normale.

Conseils pour choisir la bonne police d’assurance auto temporaire

Faire le choix d'une assurance auto temporaire peut être compliqué face à la diversité des propositions. Pour prendre la meilleure décision, il convient de considérer certains critères importants.

Une assurance auto temporaire propose au minimum la garantie de base obligatoire, à savoir la responsabilité civile. En fonction de vos besoins et du budget dont vous disposez, vous pouvez souscrire des garanties optionnelles.

Il existe encore un point à ne pas négliger qui est la prime d'assurance. En principe, les tarifs d'une assurance provisoire dépendent de la durée de la couverture. Ils sont bien plus avantageux pour des souscriptions de longue durée.

Les antécédents du conducteur ont aussi un impact sur le coût d'un contrat temporaire. Par conséquent, les profils à risques tels que les jeunes conducteurs et les conducteurs résiliés devront payer une prime plus importante.

Il est possible, pour ce type de profil, de bénéficier d'une prime intéressante auprès de certains assureurs, peu importe les antécédents. Les jeunes conducteurs ainsi que les automobilistes dont le permis a été suspendu ou résilié ont ainsi la chance de bénéficier d'une bonne couverture avec plus de facilité.

Attention, comme pour toute assurance, l'assurance auto temporaire peut comporter des exclusions de garantie. Celles-ci peuvent vous empêcher de bénéficier d'une indemnisation en cas de sinistre. Il est donc essentiel d'examiner son contrat avant de procéder à la signature.

Les exclusions de garantie concernent souvent les voitures haut de gamme, les conducteurs secondaires ou les véhicules qui appartiennent à une entité privée ou publique. Elles sont néanmoins négociables en contrepartie d'une prime plus élevée.

Les documents nécessaires pour souscrire une assurance auto temporaire

Plusieurs documents doivent être rassemblés pour constituer un dossier pour la souscription d'une assurance auto temporaire. Vous aurez notamment besoin de votre carte grise, d'une copie du permis de conduire et d'une copie de votre relevé d'information le plus récent.

À défaut du relevé, il est possible de fournir une déclaration sur l'honneur des antécédents éventuels. Cela implique les accidents, les diverses infractions, les bonus-malus, etc. Assurez-vous d'avoir tous ces documents à disposition pour que la signature du contrat se déroule dans les meilleures conditions.

Combien coûte une assurance auto temporaire ?

Le prix d'une assurance auto temporaire dépend des garanties souscrites, mais aussi du profil du conducteur et de la voiture à assurer. Plus on intègre de garanties optionnelles au contrat, plus le montant de la prime d'assurance est élevé. D'autant plus que ce type d'assurance est dans la majorité des cas plus coûteux qu'une assurance auto classique.

Le prix d'une assurance auto temporaire est dégressif selon la formule choisie. En moyenne, vous devez payer 45 euros pour être assuré pendant une journée contre 155 euros pour un mois. Ce type de contrat est donc moins cher lorsque vous le souscrivez pour un mois que pour une journée.

Une assurance auto temporaire permet d'assurer son véhicule pour une courte durée. Elle est avantageuse dans de nombreux cas, notamment pour les automobilistes dont le permis a été résilié ou suspendu. Attention toutefois à bien choisir votre contrat afin de bénéficier de la meilleure couverture.