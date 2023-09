Alerte : l’arnaque aux cartes prépayées Total est de retour sur les réseaux sociaux

Partager sur : 683 Partages Facebook

Plusieurs départements de France sont devenus une terre fertile à l'arnaque. Il s'agit de pratiques frauduleuses qui touchent différents domaines, notamment les impôts, la CAF, les chèques énergies ou encore les cartes bancaires. Aujourd'hui, place à l'arnaque à la carte-cadeau Total qui a déjà fait de nombreuses victimes en octobre 2022.

De fausses cartes prépayées pour faire le plein d'essence !

Alors que cette arnaque a fait du bruit en octobre 2022, la voici de retour pour un nouvel épisode, mettant les Français dans un désarroi total. En effet, les escrocs recourent au même stratagème : ils promettent aux internautes des cartes prépayées pour faire leur plein d'essence. En contrepartie, ils leur demandent leurs coordonnées bancaires.

Ces arnaqueurs profitent de la sensibilité de la situation de la majorité des Français, accablés par la baisse du pouvoir d'achat, surtout avec la hausse des prix des carburants ces dernières semaines. Ils publient donc sur les réseaux sociaux des annonces où ils proposent des cartes-cadeaux Total pour bénéficier de 200 litres en échange d'un prix symbolique, ainsi que de certaines coordonnées remplies via un formulaire qui inclut leurs données bancaires.

Cette carte existe bel et bien, mais elle est réservée aux entreprises souhaitant offrir le plein essence à leurs collaborateurs et à leurs clients. Pour mener à bien leur coup, ils utilisent de faux profils Facebook et publient des commentaires mettant en confiance leurs futures victimes.

Suite au partage des informations bancaires, les arnaqueurs procèdent à un prélèvement de leur compte bancaire. Il s'agit d'un abonnement mensuel perçu par les arnaqueurs. Selon le site 60 millions de consommateurs, en 2022, lors de la première apparition de cette arnaque, l'abonnement mensuel s'élevait à 50 euros.

Fort heureusement, ces victimes disposent de certaines mesures pour faire face à cette arnaque. Ils doivent donc aviser leur banque le plus tôt possible pour interrompre les prélèvements mensuels. Il est également important de déposer plainte et de présenter le maximum de preuves pouvant dévoiler l'identité de l'arnaqueur.

Arnaques bancaires : le chèque est l'outil préféré des escrocs

Aujourd'hui, le taux de fraudes associées aux chèques est relativement haut, s'élevant à 0,073 %, comparé à celui de la carte bancaire (0,053 %) et du virement (0,001 %). Bien que son utilisation se fasse de plus en plus rare, il demeure l'outil préféré des arnaqueurs en raison de sa vulnérabilité en termes de sécurité. En effet, le chèque ne contient pas de mot de passe ni de système d'authentification en deux étapes. Ainsi, l'arnaqueur n'a qu'à imiter la signature du titulaire du chéquier pour dérober de l'argent de son compte. Selon l'Observatoire, près de 395 millions d'euros ont été détournés cette année suite aux arnaques aux chèques.