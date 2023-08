Alerte : méfiez-vous de ces deux applications qui envoient vos informations en Chine

De nombreuses applications collectent et transmettent les informations personnelles à des entreprises ou à des pays. Deux d'entre elles ont récemment été découvertes.

Des applications qui collectent vos informations pour le compte de certains États

Difficile d'imaginer notre quotidien sans smartphone et sans une multitude d'applications aux usages variés. Qu'il s'agisse de communiquer avec son entourage, de consulter la météo, ou de commander un taxi, il existe une application pour répondre à chaque besoin. Au-delà de leur utilité, certaines sont conçues pour stocker et diffuser certaines informations personnelles aux entreprises qui les ont développées, voire à des États étrangers.

Par exemple, lors de l'inscription à un réseau social tel que Facebook, il est toujours demandé d'avoir accès à ses données personnelles. Des entreprises récoltent donc ces informations personnelles, en vue d'améliorer la qualité du service qu'elles offrent. L'idée peut toutefois paraître plus gênante lorsqu'on sait que certains États collectent, eux aussi, ces données.

Deux applications très utilisées

Selon un cabinet de recherche spécialisé en sécurité, deux applications très largement utilisées sont concernées par ce type de pratiques. Il s'agit de « File Recovery : data recover » et « File manager », disponibles sur Google Play Store et sur les appareils Android. Téléchargées de centaines de milliers de fois à travers le monde, elles proposent de récupérer vos fichiers perdus ou supprimés accidentellement.

En réalité, elles collectent et transmettent aussi les données personnelles de leurs utilisateurs, selon les conclusions de plusieurs experts en cybercriminalité. Il peut parfois même s'agir d'informations sensibles, telles que :

Le numéro de téléphone

La localisation

Les contacts téléphoniques et sur réseaux sociaux

Les médias enregistrés sur le téléphone

D'autres informations privées peuvent, aussi, être collectées par un hacker dans le but de nuire à des utilisateurs. Les experts ont découvert que ces données sont ensuite directement envoyées sur des serveurs situés en Chine. Plus inquiétant encore, il s'avère que cette transmission de données concerne également des utilisateurs qui n'ont jamais fait usage de manière active de ces deux applications. Le simple fait d'avoir ces deux applications installées sur le téléphone exposerait donc au risque de fuite de données.

Pour protéger ses informations personnelles et sa vie privée, il est recommandé de supprimer ces deux applications. Pour ce faire, commencez par ouvrir l'application Google Play Store. Sélectionnez ensuite l'icône du profil qui se situe en haut à droite, puis cliquez sur « Gérer les applications et l'appareil ». Choisissez ensuite le nom de l'application que vous souhaitez supprimer de votre appareil, et cliquez sur « Désinstaller ». Vous pouvez compléter cette opération par l'utilisation d'un antivirus ou d'un antimalware, pour vérifier la présence éventuelle de logiciels malveillants sur votre téléphone.