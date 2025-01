Allocation de rentrée scolaire (ARS) : les nouvelles conditions pour toucher cette aide en 2025

Chaque rentrée scolaire engendre des frais importants pour les parents. Afin de soutenir les familles, l’allocation de rentrée scolaire est reconduite pour 2025. Cette aide, soumise à des critères de ressources, permet à des millions de foyers de financer les besoins scolaires de leurs enfants.

L’allocation de rentrée scolaire est accordée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé, à condition que leurs revenus ne dépassent pas certains seuils. Pour l’année 2025, ces plafonds ont été relevés, en vertu d’un arrêté datant de décembre 2024. Désormais, une famille avec un enfant ne doit pas dépasser 28 444 euros de revenus annuels pour percevoir cette aide. Ce seuil augmente de 6 564 euros pour chaque enfant supplémentaire à charge. Ainsi, pour deux enfants, le plafond s’élève à 35 008 euros, et à 41 572 euros pour trois enfants.

Cette revalorisation des plafonds permet de prendre en compte la hausse du coût de la vie, notamment en ce qui concerne les fournitures scolaires et les autres dépenses liées à la rentrée des classes. L’objectif est de soutenir les familles les plus modestes face à ces charges.

Les montants de l’allocation de rentrée scolaire attendus en avril

Les montants de l’allocation de rentrée scolaire varient en fonction de l’âge des enfants. Bien que les sommes exactes pour 2025 ne soient pas encore confirmées, elles devraient rester proches de celles versées l’année dernière. En 2024, les montants étaient les suivants : 416,40 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 439,38 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et 454,59 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Ces montants seront officiellement revalorisés en avril, en fonction de l’évolution des indices économiques et des besoins des familles. Les démarches pour bénéficier de l’ARS diffèrent selon la situation des parents. Les familles déjà allocataires de la CAF ou de la MSA n’ont aucune démarche particulière à effectuer pour les enfants de 6 à 15 ans, car le versement est automatique. En revanche, pour les enfants de moins de 6 ans entrant en CP, les parents doivent fournir un certificat de scolarité.

De même, pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, il est nécessaire de déclarer leur scolarisation ou leur apprentissage sur le site de l’organisme dont ils dépendent. Les parents qui ne sont pas encore allocataires doivent créer un compte en ligne, télécharger le formulaire de demande, le remplir, et le renvoyer à leur caisse d’allocations. Ce processus simplifié vise à garantir que toutes les familles éligibles puissent percevoir l’aide avant la rentrée scolaire.

Une aide indispensable pour les familles modestes

L’allocation de rentrée scolaire est une bouffée d’oxygène pour de nombreux ménages, notamment ceux dont le budget est restreint. Elle permet de financer une partie des dépenses liées à la rentrée, telles que l’achat de fournitures, de vêtements ou encore d’équipements numériques indispensables dans le cadre scolaire. Avec les récentes hausses de prix constatées dans de nombreux secteurs, cette aide est plus que jamais cruciale pour accompagner les familles dans la scolarité de leurs enfants.

En 2025, les réajustements de plafonds et la simplification des démarches témoignent de la volonté des pouvoirs publics de maintenir un soutien ciblé et adapté aux besoins des foyers les plus vulnérables.

