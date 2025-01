L’économie allemande en récession, les entreprises françaises directement touchées

L’économie allemande, pilier de l’Europe, traverse sa deuxième année de récession consécutive. Ce recul, marqué par des difficultés industrielles et des tensions politiques, inquiète ses partenaires, notamment la France, fortement liée au marché allemand.

En 2025, l’Allemagne confirme une nouvelle année de récession, marquée par un affaiblissement de son industrie. Le secteur automobile, moteur traditionnel de l’économie allemande, est particulièrement touché, victime de la baisse de la demande internationale et de la concurrence accrue des acteurs asiatiques. La sidérurgie et la chimie subissent également des ralentissements, entraînant une baisse significative des commandes.

Jean-Marc Barki, patron de Stikoia, un fabricant français de colles industrielles, souligne un changement notable : « certains grands groupes allemands dans le secteur de la chimie ont déjà réduit la voilure en termes de commandes ». Ce recul s’explique notamment par une baisse de compétitivité et des tensions liées à l’approvisionnement en matières premières.

Les répercussions de la récession allemande sur la France

L’Allemagne, premier partenaire commercial de la France, représente 14 % des exportations françaises. En 2023, les échanges bilatéraux atteignaient 191 milliards d’euros. Mais la baisse des exportations françaises vers l’Allemagne, estimée à 30 % en deux ans dans des secteurs comme l’automobile et la sidérurgie, met en péril plusieurs entreprises françaises.

Pour ces dernières, la crise allemande signifie des pertes de revenus et des réajustements stratégiques. « Si l’Allemagne devient moins compétitive, on va avoir plus de difficultés à se sourcer là-bas, donc il faudra bien que l’on se tourne ailleurs », avertit Jean-Marc Barki sur Europe 1, également conseiller du commerce extérieur de la France.

L’impact de la récession allemande va au-delà des échanges bilatéraux. En tant que pilier de l’économie européenne, une Allemagne affaiblie réduit l’élan économique de toute la zone euro. Par ailleurs, la crise politique qui agite le pays complique la mise en œuvre de solutions pour relancer la croissance. Ce climat d’incertitude freine les investissements et pèse sur la confiance des entreprises.

Une nécessaire adaptation des entreprises françaises

Face à cette situation, les entreprises françaises doivent diversifier leurs marchés et s’adapter à une nouvelle donne économique. Si l’Allemagne reste un partenaire clé, la recherche de nouvelles opportunités en Asie ou en Amérique du Nord pourrait compenser les pertes liées à la crise allemande. En parallèle, un renforcement de l’intégration européenne et une stratégie commune pourraient aider à limiter les effets de cette récession.

La récession allemande met en lumière la dépendance des économies européennes les unes aux autres. Pour la France, comme pour ses partenaires, il est urgent de diversifier les échanges et de renforcer la compétitivité. Dans un contexte mondial marqué par l’instabilité, l’Union européenne doit envisager des solutions collectives pour relancer ses moteurs économiques.

Une réaction ? Laissez un commentaire

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.