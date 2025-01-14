Pas de récession en vue : le gouverneur de la Banque de France rassure sur l’économie

Face aux incertitudes économiques, François Villeroy de Galhau a tenu à rassurer sur la solidité de l’économie française. Selon la Banque de France, le pays connaîtra un ralentissement de sa croissance en 2025, mais aucune récession n’est prévue. Toutefois, le gouverneur alerte sur la nécessité de maîtriser la dette publique.

Invité sur LCI, François Villeroy de Galhau a présenté les résultats d’une enquête mensuelle de conjoncture menée auprès de 8 500 entrepreneurs français. Selon lui, « l’économie française ralentit mais nous ne voyons pas de récession pour 2025 ». La Banque de France prévoit une croissance de 0,9 % pour l’année prochaine, contre une estimation initiale de 1,2 %.

Ce ralentissement est attribué à plusieurs facteurs, notamment le contexte international marqué par la guerre en Ukraine, l’élection de Donald Trump aux États-Unis et un budget français toujours non adopté. Le gouverneur souligne que la réduction du déficit public est indispensable, même si cela se fait au détriment de la croissance à court terme. « Si on ne sait pas donner une trajectoire où on reprend le contrôle de notre dette, on inquiète les chefs d’entreprises et les Français eux-mêmes », a-t-il affirmé.

Le rôle des Jeux olympiques dans la croissance de 2024

Concernant l’année 2024, François Villeroy de Galhau reste optimiste. Il anticipe une croissance de 1,1 %, soutenue par « l’effet très favorable des Jeux olympiques ». Selon lui, certains secteurs clés de l’économie, tels que l’aéronautique, le tourisme et l’hébergement/restauration, bénéficieront particulièrement de cet événement mondial.

Le gouverneur de la Banque de France a précisé que la croissance sous-jacente pour le quatrième trimestre 2024 devrait atteindre environ 0,2 % par trimestre. Cette dynamique positive pourrait permettre une reprise économique progressive à partir de 2026 ou 2027.

Pour assurer une croissance stable à moyen terme, François Villeroy de Galhau insiste sur la nécessité de réduire le déficit public. Selon lui, les efforts budgétaires sont essentiels pour maintenir la confiance des acteurs économiques. À défaut, l’incertitude économique pourrait inciter les ménages à épargner davantage, au détriment de la consommation.

Le gouverneur a également mis en garde contre les effets négatifs d’un manque de maîtrise des finances publiques. « Ce qu’on gagnerait en faisant moins d’efforts budgétaires, on le perdrait immédiatement du côté de l’incertitude », a-t-il prévenu sur LCI.

Une reprise attendue après 2025

Malgré les inquiétudes, François Villeroy de Galhau a estimé que la France pourrait connaître une reprise économique à partir de 2026 ou 2027. Cette perspective dépendra toutefois de la capacité du pays à gérer son endettement et à restaurer la confiance des entreprises et des ménages. Dans l’immédiat, la Banque de France table sur une croissance modérée et appelle les autorités à poursuivre les efforts pour stabiliser les finances publiques. Ainsi, la récession de l’économie française est écartée.