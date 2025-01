Quelles sont les aides sociales accessibles aux couples en 2025 ?

Les couples, mariés ou en union libre, peuvent bénéficier de plusieurs aides sociales adaptées à leur situation. Prime d’activité, RSA ou aides au logement sont calculées selon les ressources du foyer et la composition familiale. En 2025, ces dispositifs continuent d’évoluer pour répondre aux besoins des ménages à revenus modestes.

Parmi ces aides, la prime d’activité, destinée aux travailleurs aux revenus modestes, est accessible aux couples, qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage. Le montant alloué prend en compte les revenus globaux du foyer. Par exemple, pour un couple sans enfant dont les deux partenaires travaillent, le plafond de revenus pour percevoir cette aide est d’environ 3 700 euros. En revanche, pour les couples mono-actifs, ce plafond est réduit à 2 200 euros.

Si aucun des conjoints n’a d’activité professionnelle, la prime d’activité ne peut pas être demandée. La procédure de demande reste simple et unique pour tout le foyer via les services en ligne de la CAF ou de la MSA.

Le RSA est accessible aux couples, sous conditions de revenus

Le revenu de solidarité active (RSA), conçu pour garantir un revenu minimal, varie également en fonction de la situation familiale et des revenus du ménage. Un couple éligible au RSA percevra un montant global inférieur à deux allocations individuelles, le partage des charges étant pris en compte.

En 2025, le RSA pour un couple sans enfant s’élève à 953,57 euros, montant ajusté selon le nombre d’enfants ou de personnes à charge, comme l’indique Service-public.fr. Les couples où un seul conjoint a des revenus peuvent également prétendre au RSA, sous réserve que ces revenus restent inférieurs au seuil fixé par la CAF.

APL et autres aides pour le logement

L’allocation personnalisée au logement (APL) est une autre aide importante pour les couples à revenus modestes. Les conditions incluent des plafonds de ressources et des normes de décence pour le logement. Cette aide est versée après une demande auprès de la CAF ou de la MSA et est calculée en fonction des revenus et du loyer.

Pour être éligible, le logement doit être la résidence principale du couple et respecter les normes de sécurité et de convention entre le bailleur et l’État.

Des aides spécifiques et des exclusions

Si les couples bénéficient de nombreuses aides, certaines ne leur sont pas accessibles, comme l’allocation de soutien familial, réservée aux parents isolés. En revanche, la composition familiale et les ressources peuvent ouvrir droit à d’autres prestations, comme les allocations familiales ou les aides pour les charges de santé.

En 2025, les couples doivent se tenir informés des conditions et plafonds en vigueur pour optimiser leurs droits et bénéficier pleinement des dispositifs existants.

