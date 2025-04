Prime d’activité : déclaration simplifiée et nouveaux calculs, ce qui change pour les bénéficiaires en 2025

La prime d’activité évolue en 2025 avec une réforme administrative importante. La déclaration trimestrielle des ressources laisse place à un formulaire prérempli, que les bénéficiaires devront simplement vérifier et valider en ligne. Ce nouveau système s’inscrit dans une volonté de simplifier l’accès aux aides sociales.

En automne 2024, la réforme de la déclaration préremplie a été testée dans cinq départements français : l’Aube, la Vendée, les Alpes-Maritimes, l’Hérault et les Pyrénées-Atlantiques. Lors de cette phase expérimentale, les 374 000 bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité ont pu constater la disparition de l’ancienne déclaration trimestrielle au profit d’un système plus automatisé.

Face aux résultats positifs de cette expérimentation, la réforme sera généralisée à l’ensemble du territoire à partir de mars 2025. Désormais, les bénéficiaires devront se rendre sur leur compte CAF pour vérifier les informations déjà renseignées, comme les salaires, les prestations sociales, ou les retraites, fournies directement par les employeurs et organismes sociaux.

Objectifs de la réforme de la prime d’activité : simplifier les démarches et sécuriser les revenus

L’objectif principal de cette réforme est de faciliter les démarches administratives des allocataires et de réduire les erreurs dans les déclarations de ressources. En automatisant une partie des démarches, la CAF espère également lutter contre le non-recours aux aides sociales.

En effet, environ un tiers des bénéficiaires potentiels de la prime d’activité ou du RSA ne font pas la démarche pour demander cette aide. Le passage à une déclaration préremplie permettrait d’encourager davantage de travailleurs modestes à bénéficier de leurs droits. La CAF explique que cette réforme vise à sécuriser les revenus des foyers les plus fragiles, en leur garantissant un accès simplifié aux aides sociales.

Comment fonctionnera la déclaration préremplie de la prime d’activité ?

À partir de mars 2025, les bénéficiaires n’auront plus à remplir eux-mêmes leur déclaration trimestrielle. Ils devront simplement vérifier l’exactitude des données préremplies par la CAF, puis les valider. Les informations proviendront directement des employeurs ou des organismes tels que l’Assurance Maladie, les caisses de retraite, ou encore France Travail.

Les allocataires pourront également ajouter d’autres ressources si elles ne figurent pas dans le formulaire, comme les pensions alimentaires, les revenus du capital, ou les dons familiaux. Cette nouvelle procédure rappelle le fonctionnement de la déclaration d’impôt préremplie.

Autre modification importante à partir de 2025 : le calcul de la prime d’activité prendra en compte de nouvelles périodes de référence. Actuellement, les ressources des bénéficiaires sont calculées sur la base des revenus des mois M-1 et M-3 (le mois précédent et celui d’il y a trois mois). Désormais, le calcul s’appuiera sur les revenus des mois M-2 et M-4, ce qui pourrait impacter les montants perçus par certains allocataires.

Grâce à ces évolutions, la réforme de la prime d’activité vise à simplifier les démarches administratives et à rendre l’accès aux aides plus fluide et sécurisé. Un dispositif essentiel pour de nombreux travailleurs modestes, dont les revenus dépendent de ces compléments financiers.