Retraités Agirc-Arrco : comment récupérer facilement votre attestation fiscale 2024

En préparation de la déclaration des revenus 2024, les retraités de l’Agirc-Arrco ont accès à leur attestation fiscale. Ce document indispensable détaille les pensions imposables versées durant l’année écoulée et garantit l’exactitude des informations transmises au fisc.

Chaque année, les caisses de retraite, qu’il s’agisse du régime de base ou des complémentaires comme l’Agirc-Arrco, transmettent automatiquement les montants des pensions imposables à l’administration fiscale. Cette procédure permet aux contribuables de recevoir une déclaration pré-remplie, simplifiant le processus de déclaration.

L’attestation fiscale joue un rôle crucial. Elle permet aux retraités de vérifier que les montants indiqués sur leur déclaration correspondent bien aux pensions réellement perçues entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2024. En cas d’anomalie, ce document est une base pour corriger les erreurs avant validation de la déclaration.

Comment récupérer son attestation fiscale ?

Depuis quelques années, les attestations fiscales ne sont plus systématiquement envoyées par courrier postal. Désormais, les retraités doivent les télécharger via leur espace personnel en ligne. Pour les affiliés de l’Agirc-Arrco, le document est accessible sur le site officiel du régime ou via l’application mobile Mon Compte Retraite.

Pour les retraités peu à l’aise avec les outils numériques, une alternative simple existe : le service téléphonique au 0970 660 660 (appel non surtaxé). En fournissant son numéro de sécurité sociale, l’utilisateur peut obtenir les informations nécessaires par serveur vocal, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L’attestation fiscale Agirc-Arrco garantit que les informations transmises au fisc sont exactes. Si une déclaration pré-remplie est reçue, le document permet de confirmer que les montants imposables des pensions ont été correctement pris en compte. Pour ceux dont la déclaration n’est pas automatisée, il sert de référence pour compléter manuellement les revenus imposables.

Cette démarche préventive est d’autant plus importante pour éviter d’éventuelles erreurs ou omissions, qui pourraient entraîner des pénalités ou des retards dans le traitement de la déclaration fiscale.

Un accès facilité par l’Agirc-Arrco

Le service numérique de l’Agirc-Arrco centralise également les attestations fiscales des autres régimes de retraite auxquels le contribuable pourrait être affilié. Cela simplifie la collecte des informations pour les retraités percevant des pensions issues de plusieurs sources. En complément, les outils en ligne offrent une interface intuitive et sécurisée, garantissant un accès rapide aux documents et réduisant la dépendance aux envois postaux.

L’attestation fiscale Agirc-Arrco pour 2024 est une pièce maîtresse dans la préparation de la déclaration de revenus 2025. En la rendant disponible dès janvier, le régime facilite l’anticipation des démarches administratives. Les retraités sont ainsi invités à vérifier leurs informations sans attendre, pour déclarer leurs revenus en toute sérénité.

