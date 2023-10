Il a acheté un masque à 150 euros et l’a vendu à 4 millions d’euros : un couple poursuit un brocanteur en justice

7 Partages Facebook

Parfois, on s'assoit sur un trésor sans s'en rendre compte. C'est le cas d'un couple d'octogénaires qui avait en possession une pièce de brocante qui valait 4 millions d'euros. Mais par malheur, ce couple avait vendu cette pièce, en l'occurrence, un masque venu des terres africaines, avec la modeste somme de 150 euros. Cependant, le brocanteur qui était en charge d'estimer les différentes pièces qu'ils avaient l'intention de vendre les a dupés.

Le masque est plus précieux qu'un tableau de De Vinci !

Ce masque aux origines africaines avait été mis en vente aux enchères dans un hôtel à Montpellier le 26 mars 2022. Il s'agissait d'un véritable trésor, comme l'ont vite compris les personnes présentes. La bataille a été acharnée pour acquérir cet objet rare. Il a été mis à prix à 300 000 euros et a finalement atteint la somme de 4.2 millions d'euros en quelques minutes seulement. L'acheteur, qui a remporté l'enchère par téléphone, a déboursé au total 5.25 millions d'euros, frais inclus.

Il s'agit d'un masque Fang en bois du XIXᵉ siècle, appartenant à une société secrète du Gabon. Selon les experts en art africain, il servait à rendre la justice. « Ce type de masque est plus rare qu’un tableau de Léonard de Vinci : on connaît 22 tableaux du maître, alors qu'on ne connaît que 10 ou 12 masques de la main de différents maîtres Fang du Gabon », affirmait au moment de la vente un commissaire-priseur.

Le couple saisit la cour pour annuler la première vente !

Le couple en question avait fait appel à ce brocanteur pour qu'il estime tous les objets qui ne sont plus nécessaires pour eux dont ce masque qui apparentait au grand-père qui était ancien gouverneur colonial en Afrique. Le brocanteur l'a donc acheté à 150 euros. « Au début, cet antiquaire ne voulait même pas venir débarrasser leur maison. Mais sur l'avis de leur jardinier, il est revenu sur place pour acheter différents objets, comme des tableaux, des bijoux et le masque », explique leur avocat. Selon Frédéric Mansat Jaffré, les deux acolytes se sont ensuite partagés le pactole : plus de deux millions d'euros chacun.

Seulement, 6 mois plus tard, le couple découvre qu'ils étaient victimes d'une arnaque bien orchestrée par le brocanteur. Cette vente aux enchères qui a connu une grande effervescence avait été relayée par la presse. C'est à cet instant qu'ils ont décidé de porter plainte. Leur avocat avait ensuite découvert que trois mois avant la vente aux enchères, le brocanteur avait soumis le masque au test de Carbone 14 pour le faire dater et attester son origine. On peut alors dire qu'il savait que c'était un objet de valeur. « C'est une question d'honneur et de morale, pas d'argent. Même s'il ne s'agit pas d'une arnaque pure et simple, un antiquaire a des obligations à respecter, c'est un professionnel qui doit conseiller ses clients », déclare Frédéric Mansat Jaffré, avocat des plaignants.

C'est le 30 octobre que l'affaire sera plaidée devant le tribunal d'Alès. En attendant le verdict, qui tombera avant la fin de l'année, les comptes bancaires du brocanteur seront bloqués, une décision prise par la cour d'appel de Nîmes.