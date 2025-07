Réforme des visas : Emmanuel Macron veut en finir avec les dysfonctionnements

Face à l’échec du durcissement de la politique des visas, Emmanuel Macron annonce une réforme visant à simplifier le système tout en le rendant plus efficace. Inspiré du rapport Hermelin, le projet vise à mieux équilibrer sécurité, maîtrise migratoire et attractivité. Cette réforme devrait également cibler les dérives liées aux intermédiaires douteux et améliorer le traitement des demandes de visa à l’échelle européenne, notamment avec l’arrivée du e-visa Schengen.