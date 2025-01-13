Vidéo • Économie Trump en Mode Conquérant : Le Groenland et le Canal de Panama dans sa Ligne de Mire XFacebookPinterestWhatsAppShare Yanis.D Publié le 13 janvier 2025 Lecture : < 1 0 Suivez-nous sur Google News Econostrum.info - Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités. Sur le même thème : Économie Grands Lacs : pourquoi la France débloque plus de 1,5 milliard d’euros d’aide Économie Inflation : la hausse des prix à la consommation limitée à 1 % en octobre Économie La croissance en hausse de 0,5 % : la France progresse mieux que prévu Économie Zelensky demande aux Européens « deux à trois ans » d’aides financières de plus Économie La Banque de France tire la sonnette d’alarme : la France risque un « étouffement progressif » Économie Électricité, retraites, tabac… Ce qui va changer dès le 1er novembre