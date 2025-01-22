Tarifs compétitifs et services premium : Trenitalia bouscule le transport ferroviaire en 2025

Trenitalia poursuit son développement en France en 2025, avec des projets ambitieux pour le réseau ferroviaire. Le retour de la ligne Lyon-Milan et le lancement d’un Paris-Marseille renforcent les choix pour les voyageurs. Ces nouvelles offres illustrent l’impact de la concurrence sur le transport ferroviaire en France.

Suspendue depuis l’été 2023 à la suite d’un éboulement dans la vallée de la Maurienne, la ligne reliant Lyon à Milan via Turin rouvrira le 1ᵉʳ avril 2025. Cette liaison, très prisée par les voyageurs, permettra de rallier Milan en 4 heures 30, avec des arrêts à Chambéry, Modane, Turin et d’autres gares alpines.

Les billets pour cette ligne sont disponibles depuis janvier 2025, avec des tarifs attractifs dès 33 euros en seconde classe, 46 euros en première classe et jusqu’à 191 euros pour la classe « Executive », qui inclut des services exclusifs comme la restauration à bord. Cette reprise marque une étape clé pour Trenitalia, qui espère attirer davantage de passagers transalpins.

Paris-Marseille : une alternative compétitive

En parallèle, Trenitalia inaugurera une nouvelle liaison entre Paris et Marseille le 15 juin 2025. Ce trajet, d’une durée de 3 heures 20, proposera quatre allers-retours quotidiens, avec des arrêts stratégiques à Lyon, Avignon et Aix-en-Provence. Les réservations pour cette ligne ouvriront dès mars 2025.

Cette initiative place Trenitalia en concurrence directe avec la SNCF et l’opérateur espagnol Renfe, déjà présents sur cet axe majeur. En combinant des tarifs compétitifs et une expérience client de qualité, Trenitalia vise à séduire un public à la recherche d’alternatives efficaces pour ses déplacements longue distance.

L’impact de l’arrivée d’opérateurs tels que Trenitalia sur le secteur ferroviaire

Depuis l’ouverture du marché ferroviaire français à la concurrence en 2021, des opérateurs étrangers comme Trenitalia ont transformé le secteur. Des études récentes montrent que cette concurrence a contribué à une baisse des prix moyens des billets et à une augmentation significative des réservations.

Trenitalia joue un rôle central dans cette dynamique en proposant des services compétitifs qui incitent la SNCF à améliorer ses propres offres. Avec des trajets comme Paris-Milan ou Paris-Marseille, l’opérateur italien consolide sa position en France, tout en élargissant le choix pour les voyageurs.

Une diversification bienvenue pour les usagers

En élargissant son réseau, Trenitalia répond à une demande croissante pour des solutions de transport accessibles et diversifiées. Le retour de la ligne Lyon-Milan et l’ouverture du Paris-Marseille marquent une nouvelle étape dans l’évolution du rail français.

Ces initiatives soulignent les bénéfices de la concurrence pour les usagers, avec des tarifs plus compétitifs et des services optimisés. Pour Trenitalia, elles témoignent de son ambition de devenir un acteur incontournable du réseau ferroviaire en France. En combinant innovation, compétitivité et qualité de service, Trenitalia continue de transformer le paysage du transport ferroviaire français, au bénéfice des voyageurs.