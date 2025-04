Tourisme : la France confirme son statut de leader mondial

Avec 100 millions de visiteurs étrangers en 2024, la France maintient son statut de première destination touristique mondiale. Cette hausse de deux millions par rapport à 2023 reflète une reprise du tourisme international, mais met en lumière des défis persistants. L’Espagne, avec 94 millions de visiteurs, dépasse largement la France en termes de recettes, avec 126 milliards d’euros, contre 71 milliards d’euros générés par l’Hexagone.

Ce différentiel s’explique par la durée des séjours et les dépenses par visiteur, plus élevées en Espagne. La ministre française du Tourisme, Nathalie Delattre, insiste sur l’importance de retenir les touristes plus longtemps pour accroître leur contribution économique.

La France ambitionne de devenir la première destination de tourisme durable

La France ambitionne de devenir la première destination de tourisme durable d’ici 2030. Cette stratégie repose sur deux axes principaux : une amélioration de l’offre hôtelière et une diversification des activités touristiques pour répondre aux attentes des visiteurs à fort pouvoir d’achat.

Les touristes américains sont désormais une clientèle clé, avec une augmentation de 5 % des nuitées en 2024. Cette tendance s’explique par un pouvoir d’achat élevé et un intérêt croissant pour des expériences premium. En revanche, la reprise de la clientèle asiatique reste timide. Le nombre de visiteurs chinois demeure inférieur de 60 % aux niveaux de 2019, tandis que les touristes japonais, pénalisés par un taux de change défavorable, sont 30 % moins nombreux qu’avant la pandémie.

Une opportunité avec les Jeux olympiques

L’organisation des Jeux olympiques de 2024 représente une occasion unique pour la France de consolider son attractivité. Dominique Marcel, président de l’Alliance France Tourisme, souligne que cet événement peut servir de levier pour renforcer l’image de la France sur le marché mondial et attirer davantage de visiteurs à long terme.

Les stations de ski françaises, bénéficiant d’un bon enneigement cet hiver, ont également contribué à dynamiser la fréquentation. Les perspectives pour le premier trimestre 2025 s’annoncent donc prometteuses, avec une hausse des arrivées internationales.

Un défi environnemental majeur

Malgré ces succès économiques, le secteur du tourisme en France fait face à des critiques croissantes concernant son impact environnemental. Le transport aérien, essentiel pour attirer des visiteurs internationaux, est une source importante d’émissions de carbone.

Alexis Chailloux, de Réseau Action Climat France, rappelle qu’aucun scénario de décarbonation n’est compatible avec une croissance continue du trafic aérien. La France devra donc trouver un équilibre entre ses objectifs économiques et environnementaux pour garantir un développement durable du secteur.