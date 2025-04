TNT : nouvelle numérotation des chaînes en 2025, ce qui va changer pour les téléspectateurs

À partir du 6 juin 2025, la télévision numérique terrestre (TNT) subira une réorganisation majeure avec une nouvelle numérotation des chaînes. Parmi les principaux changements, France 4 récupère le canal 4, les chaînes d’information sont regroupées entre les canaux 13 et 16, et de nouvelles chaînes comme CMI TV et OFTV font leur apparition. Cette réforme intervient après la décision de l’Arcom de retirer les autorisations d’émettre à C8 et NRJ 12, provoquant un bouleversement des fréquences.