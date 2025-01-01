Tickets-restaurant : l’achat de produits non-consommables bientôt autorisé de nouveau ?

À partir d’aujourd’hui, les tickets-restaurant sont soumis à de nouvelles restrictions, limitant les achats à certains produits alimentaires. Toutefois, un projet de loi au Sénat pourrait bien rouvrir la possibilité d’acheter plus de produits dans les prochains mois.

Nadia Louanchi
Nadia Louanchi
Publié le
Lecture : 2 min
À partir de ce 1ᵉʳ janvier, les conditions d’utilisation des tickets-restaurant subissent un durcissement majeur. En raison de l’échec des négociations législatives, les 4,5 millions de bénéficiaires devront désormais se conformer à des règles plus strictes, limitées aux seuls produits alimentaires directement consommables. Cette évolution marquée par un retour aux restrictions d’avant 2022 suscite de nombreuses interrogations, mais pourrait ne pas durer longtemps.

Dès ce mois de janvier, il ne sera plus possible d’utiliser les tickets-restaurant pour acheter des produits non-consommables comme le lait, le riz, ou la farine, contrairement aux pratiques élargies depuis 2022. Seuls les produits directement consommables, tels que les fruits, légumes, plats préparés, ou encore les produits de boulangerie et les repas dans les restaurants, seront autorisés. Les autres denrées, telles que la viande, le poisson frais, les œufs, et même les huiles, seront désormais exclus de la liste des achats possibles.

De plus, le montant quotidien utilisable des tickets-restaurant est réduit à 19 euros, contre 25 euros depuis deux ans, marquant une restriction supplémentaire pour les consommateurs habitués à une plus grande souplesse.

Un espoir de prolongation législative

Cette décision trouve son origine dans un blocage législatif. Bien que l’Assemblée nationale ait voté pour prolonger la possibilité d’utiliser les tickets-restaurant pour une plus large gamme de produits alimentaires jusqu’en 2026, le Sénat, confronté à une censure gouvernementale, n’a pas pu valider cette mesure. Les discussions sur l’avenir de la loi seront reprises par le Sénat le 15 janvier 2025, offrant un espoir de prolongation de l’utilisation élargie des tickets-restaurant. Cependant, un désaccord persiste sur la durée de cette extension, le Sénat ayant voté pour une limite à fin 2025.

Si le texte est adopté dans sa version actuelle par la chambre haute, il devra à nouveau être soumis à l’Assemblée nationale, ce qui pourrait prolonger encore l’incertitude législative et empêcher une application rapide de la mesure.

Entre-temps, certains distributeurs, tels que Carrefour ou Leclerc, pourraient décider de maintenir leurs systèmes d’encaissement actuels, pour éviter des ajustements coûteux et temporaires, en attendant une clarification définitive de la législation.

Impact sur les bénéficiaires des tickets-restaurant

Pour les utilisateurs des tickets-restaurant, cette situation crée un climat d’incertitude. Ceux qui s’étaient habitués à une plus grande flexibilité dans leurs achats alimentaires devront maintenant s’adapter à des restrictions plus strictes. Si la législation n’évolue pas rapidement, certains pourraient être contraints de revoir leur stratégie d’achat, en limitant leurs dépenses ou en recherchant d’autres solutions pour compenser la perte de pouvoir d’achat. Toutefois, l’issue favorable de la discussion législative pourrait restaurer plus de liberté dans l’utilisation de ce moyen de paiement dans les prochains mois.

