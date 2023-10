Le taux de mortalité est en baisse dans le monde, mais pas en France

1 Partage Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

D'après les dernières statistiques, la mortalité vient de connaître un recul, avec un nombre recensé de 67,1 millions de décès dans le monde en 2022. Néanmoins, même après la fin de la pandémie de la Covid-19, la France ne fait pas partie des pays où les décès se font plus rares.

La France, l'un des pays avec le plus grand nombre de décès en Europe

Selon les chiffres dévoilés par l'ONU, le nombre des naissances dans le monde a atteint les 134 millions en 2022, tandis que celui des décès s'établissait à 67,1 millions. On constate, par conséquent, une régression de la mortalité, comparée à l'année 2021, avec un nombre de décès de 69,3 millions, dû à la pandémie de la Covid-19. D'après les prévisions de l'ONU, ce nombre devrait reculer davantage cette année, atteignant les 60,8 millions. Néanmoins, une nouvelle hausse est attendue dès 2024, avec une estimation de 91,6 millions de décès en 2050 et 122,9 millions en 2100. Pour cette dernière année, la mortalité dépassera le nombre de naissances, qui, selon les prévisions, est estimé à 111,5 millions.

Par ailleurs, concernant les 67,1 millions de décès répartis à travers le monde, le plus grand nombre a été enregistré en Inde (13,3 millions), suivi de la Chine (10,6 millions), les États-Unis (3,3 millions), le Nigeria (2,8 millions), l'Indonésie (2,7 millions) et enfin la Russie (2,4 millions). Au sein de l'Union européenne, le nombre de décès a atteint les 5,15 millions en 2022. Parmi ces derniers, 1,07 million de décès ont été recensés en Allemagne, 713 000 en Italie et 675 000 en France, classée au 3ᵉ rang. Un nombre qui lui a permis de battre le record des décès enregistrés dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pas moins de 50 % des décès dans le concernent les plus de 70 ans

On constate, à travers les récentes statistiques dévoilées par l'ONU concernant la mortalité dans le monde, que la structure d'âge des décès a connu un changement au cours des dernières décennies. En 2021, par exemple, 50,3 % des décès concernaient les plus de 70 ans, 26,5 % représentaient la catégorie âgée entre 50 et 69 ans, 13,2 % des 15 à 49 ans, 8,9 % étaient des enfants de moins de 5 ans, tandis que 1,2 % étaient âgés entre 5 et 14 ans. Par conséquent, la majorité des décès concernent les séniors, et ce, en raison du recul de la mortalité infantile et de la hausse du vieillissement de la population. Comparé à l'année 1990, on constate moins de décès des enfants âgés de moins de 5 ans, qui représentaient 25,7 %. En revanche, un tiers seulement des décès cette année-là concernait les personnes âgées de plus de 70 ans.