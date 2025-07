Taux d’emploi : la France toujours en retard par rapport à ses voisins européens

Le taux d’emploi mesure la proportion de personnes ayant un emploi parmi l’ensemble de la population en âge de travailler. En 2023, la France a connu une légère progression de cet indicateur, mais reste toujours en retard par rapport à la moyenne européenne, notamment pour les seniors et les jeunes.

En 2023, le taux d’emploi des 15-64 ans en France s’est établi à 68,4 %, selon les données de l’Insee. Cela représente une progression de 0,2 point par rapport à 2022, marquant le niveau le plus élevé depuis 1975. Malgré cette amélioration, la France reste en retrait par rapport à la moyenne européenne, qui s’élève à 70,4 %.

Dans l’Union européenne, les écarts entre les pays sont significatifs. Le taux d’emploi varie de 61,5 % en Italie à 82,4 % aux Pays-Bas, ce dernier pays affichant la meilleure performance. En comparaison, le taux d’emploi en France reste inférieur à celui de ses voisins comme l’Allemagne, l’Autriche ou le Danemark.

Des écarts marqués selon les catégories d’âge en matière d'emploi

Le taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans a progressé ces dernières années en France pour atteindre 35,2 %, soit le même niveau que la moyenne européenne. Cependant, de grandes disparités existent au sein de l’Union européenne. Par exemple, le taux d’emploi des jeunes dépasse les 50 % en Allemagne, en Autriche et au Danemark, et atteint même 75 % aux Pays-Bas. À l’inverse, certains pays comme la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie enregistrent un taux d’emploi des jeunes inférieur à 20 %.

Ces écarts s’expliquent notamment par les différences dans la durée de scolarité et les programmes de cumul emploi-études, tels que les contrats d’apprentissage. En France, des efforts ont été réalisés ces dernières années pour améliorer l’insertion des jeunes sur le marché du travail, mais des difficultés subsistent.

Le taux d’emploi des seniors reste insuffisant

Le taux d’emploi des seniors, c’est-à-dire des personnes âgées de 55 à 64 ans, reste un point faible pour la France. En 2023, il s’élevait à 58,4 %, en dessous de la moyenne européenne de 63,9 %. Depuis 2009, le taux d’emploi des seniors a progressé de 18,2 points en France, mais le pays reste à la traîne par rapport aux pays du nord de l’Europe.

Des pays comme la Suède, les Pays-Bas et l’Allemagne enregistrent des taux d’emploi des seniors supérieurs à 74 %. Ces pays ont mis en place des politiques favorisant le maintien des seniors en activité, notamment par des réformes des retraites incitant à prolonger la vie professionnelle.

Un retard à combler pour le taux d'emploi en France

Malgré les améliorations récentes, la France doit encore combler son retard en matière de taux d’emploi, notamment chez les seniors et les jeunes. Les experts soulignent la nécessité de réformes structurelles pour favoriser le retour à l’emploi, renforcer les programmes de formation continue, et encourager l’adoption de dispositifs permettant de cumuler emploi et retraite.

La question du taux d’emploi des seniors est d’autant plus cruciale dans le contexte actuel de réformes des retraites, qui visent à allonger la durée de vie active. Toutefois, pour atteindre les niveaux de pays comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, la France devra multiplier les efforts en matière de politiques d’insertion et d’accompagnement des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.