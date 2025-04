Shein : le recrutement d’un ancien ministre français soulève l’indignation du secteur du prêt-à-porter

L’arrivée de Christophe Castaner au sein du comité stratégique de Shein soulève des questions sur les liens entre politique et industrie. Dans un contexte de mobilisation législative contre l’ultra fast fashion, ce choix interroge sur l’influence des grandes entreprises sur les politiques publiques et sur l’avenir d’une mode durable en France.

Shein, connu pour ses vêtements à bas prix et ses impacts environnementaux controversés, a récemment annoncé la création d’un comité stratégique pour sa zone Europe, Afrique et Moyen-Orient. Parmi les recrues, Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur, ainsi que Nicole Guedj et Bernard Spitz. Leur rôle est présenté comme un appui à la démarche de responsabilité sociétale (RSE) de l’entreprise. Cependant, cette décision intervient dans un contexte où la France cherche à légiférer pour réduire les excès de l’ultra fast fashion.

Une réaction unanime du secteur après la décision de Shein

La Fédération française du prêt-à-porter féminin a exprimé sa « profonde indignation ». Selon elle, ce recrutement s’apparente à une tentative de « sabotage » de la loi anti ultra fast fashion, votée en mars dernier à l’Assemblée nationale. Yann Rivoallan, président de la Fédération, s’inquiète des impacts que ces alliances pourraient avoir sur les efforts du secteur pour adopter des pratiques plus responsables.

Il accuse Shein d’utiliser des personnalités publiques pour masquer ses pratiques via du « greenwashing ». Le groupe asiatique, critiqué pour ses conditions de production et ses impacts environnementaux, tente ainsi de légitimer ses opérations en Europe, ce qui suscite un fort mécontentement chez les acteurs locaux.

Shein et ses chiffres : une stratégie qui divise

Shein met en avant son impact économique, déclarant avoir contribué à hauteur de 1,1 milliard d’euros au PIB européen en 2023 et soutenu plus de 6 000 emplois. L’entreprise continue d’attirer des millions d’utilisateurs en France, avec une croissance estimée à 30 % pour 2024. Pourtant, la Fédération rappelle que cette progression se fait au détriment de milliers d’emplois dans l’industrie de la mode traditionnelle, fragilisée par cette concurrence.

Le choix de personnalités politiques pour rejoindre Shein est perçu comme un coup porté aux initiatives législatives en faveur d’une mode plus durable. Ces recrutements soulèvent également des questions éthiques sur l’implication d’anciens responsables publics dans des projets potentiellement en contradiction avec les intérêts collectifs. Pour les défenseurs de la loi anti ultra fast fashion, il est essentiel de résister à ces influences externes pour protéger une industrie française déjà affaiblie.

Ils appellent à une mobilisation massive des citoyens et des décideurs pour contrer ces stratégies jugées néfastes. Cette controverse met en lumière les tensions croissantes entre les géants de la fast fashion et les efforts pour une industrie textile plus responsable. Le cas de Christophe Castaner illustre les dilemmes auxquels font face les décideurs politiques et économiques dans un contexte de mondialisation et de transition écologique.