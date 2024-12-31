Salaires en Europe : la France loin derrière le Luxembourg et les pays nordiques

La France, malgré une place honorable dans le classement européen des salaires et du pouvoir d’achat, reste loin des premières positions. Une analyse des écarts entre les pays de l’Union européenne met en lumière des disparités économiques majeures, renforçant les débats sur la compétitivité et le niveau de vie.

Selon une étude publiée par Euronews basée sur les données d’Eurostat, le Luxembourg domine largement le classement européen avec un salaire annuel moyen de 81 064 €, suivi par des pays comme la Belgique et le Danemark. Ces écarts illustrent des différences structurelles profondes entre les économies des 27 pays membres. En ajustant ces données en standards de pouvoir d’achat (SPA), les pays nordiques et l’Allemagne maintiennent leur position de force, tandis que d’autres, comme la Grèce et la Bulgarie, peinent à compenser le faible niveau des salaires nominaux.

La position moyenne de la France en matière de salaires

La France se situe en neuvième position en termes de salaire annuel brut ajusté, avec 42 662 €, légèrement au-dessus de la moyenne européenne de 37 863 €. En standards de pouvoir d’achat, elle grimpe à la septième place avec 39 110 €, un classement plus flatteur mais loin de rivaliser avec les leaders. Si les revenus français sont comparativement compétitifs, leur croissance reste modérée, enregistrant seulement une augmentation de 5 % entre 2022 et 2023.

Les pays les moins bien classés, comme la Bulgarie (13 503 €) et la Hongrie (16 895 €), subissent de plein fouet un double désavantage : des salaires nominaux faibles et un pouvoir d’achat encore plus réduit. La Grèce, avec 17 013 €, affiche le pire score en termes de pouvoir d’achat, aggravant la précarité économique de ses habitants malgré un coût de la vie plus bas.

Le rôle du pouvoir d’achat dans l’évaluation

Le recours aux standards de pouvoir d’achat permet de mieux évaluer le niveau de vie réel des populations en prenant en compte les différences de coûts de la vie. Cette méthode avantage les pays où le coût de la vie est faible, mais met aussi en lumière les limites des revenus nominaux dans les pays les plus riches. Ainsi, bien que la Belgique soit quatrième en salaires bruts, elle devient deuxième en pouvoir d’achat, dépassant l’Allemagne et l’Autriche.

Le classement révèle une fracture économique entre les pays du nord et de l’ouest de l’Europe, qui concentrent les revenus les plus élevés, et les pays d’Europe centrale et orientale, encore marqués par des écarts structurels significatifs. Pour la France, bien que sa position soit honorable, elle souligne les défis de compétitivité face aux meilleures économies européennes.