RSA : voici les activités prévues dans le cadre des 15 heures hebdomadaires obligatoires

Depuis janvier 2025, les bénéficiaires du RSA doivent consacrer 15 à 20 heures par semaine à des activités d’insertion. Présentée comme un accompagnement pour faciliter leur retour à l’emploi, cette réforme suscite des interrogations. Entre formations, ateliers et immersions, les modalités varient, et des critiques émergent quant à sa mise en œuvre.

L’objectif affiché par le gouvernement est de les remobiliser pour faciliter leur retour à l’emploi, mais cette réforme divise. Ce dispositif, testé dans 29 départements en 2022 avant de s’étendre à 49 territoires en 2024, a concerné plus de 70 000 bénéficiaires avant sa généralisation.

Ces activités incluent un éventail de tâches, allant de l’aide à la rédaction de CV et d’entretiens individuels à des stages en entreprise ou des formations qualifiantes. Selon le ministère du Travail, elles sont conçues pour s’adapter aux besoins individuels, prenant en compte des contraintes comme la garde d’enfants ou la mobilité en zone rurale.

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, invitée sur le plateau de France Info, a tenu à rassurer sur la nature de cette obligation. Elle affirme qu’il ne s’agit pas de travail forcé, mais bien d’un accompagnement renforcé pour les allocataires. Elle insiste sur l’objectif de « remobilisation » et d’accompagnement actif des bénéficiaires pour qu’ils puissent s’insérer durablement sur le marché du travail.

La réforme du RSA offre des effets positifs, mais des critiques persistent

Selon une étude menée sur les territoires pilotes, relayée par TF1 info, les premiers résultats montrent une amélioration de la confiance et des compétences des bénéficiaires. Cependant, ce dispositif semble moins adapté à certains profils, comme les travailleurs indépendants ou les personnes en situation de handicap.

Le coût de mise en œuvre varie fortement selon les parcours : de 600 euros pour des actions de six mois à 3 000 euros pour des formations plus approfondies. Ces disparités soulèvent des interrogations sur la viabilité à long terme de la réforme et son accessibilité pour l’ensemble des bénéficiaires.

Une mesure efficace, selon le gouvernement

La loi de 2023 prévoit des sanctions, telles que la suspension ou la suppression de l’allocation, en cas de non-respect des engagements. Cette dimension coercitive, bien qu’encadrée, alimente les critiques. Certains observateurs craignent une stigmatisation des allocataires, perçus comme responsables de leur précarité.

Malgré cela, le gouvernement reste confiant dans l’efficacité de ce dispositif. Il mise sur un accompagnement individualisé pour répondre aux besoins des deux millions de bénéficiaires actuels du RSA et faciliter leur retour à l’emploi.

Si cette réforme reflète une volonté de responsabilisation et d’insertion sociale, son déploiement soulève des défis opérationnels. La diversité des besoins des allocataires, les disparités régionales et les ressources limitées des acteurs de l’insertion sociale devront être surmontées pour garantir l’efficacité de cette mesure, qui demeure sous le feu des critiques.