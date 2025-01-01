Retraite : la ministre du Travail évoque des ajustements pour les pensions féminines et les travailleurs exposés à l’usure

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a exprimé sa volonté d’apporter des aménagements à la réforme des retraites de 2023. Lors de sa visite dans le Calvados, le 31 décembre 2024, elle a mentionné deux points spécifiques qu’elle considère comme « perfectibles » : l’usure professionnelle et les petites pensions féminines. Ces ajustements visent à répondre aux préoccupations exprimées par les syndicats et à améliorer les conditions des travailleurs les plus touchés par la réforme.

La ministre a précisé avoir lancé une concertation avec les partenaires sociaux dès le mois de novembre 2024, afin de définir des mesures adaptées aux réalités du terrain. « Il y a tous les compromis possibles », a-t-elle déclaré, insistant sur l’importance d’une approche collective. L’objectif principal est de trouver des solutions concrètes pour deux problèmes majeurs, souvent cités dans les discussions sur la réforme des retraites : l’usure professionnelle et les pensions féminines modestes.

L’usure professionnelle touche particulièrement les travailleurs ayant des métiers physiques et pénibles, qui ne peuvent pas toujours continuer à travailler jusqu’à 64 ans, l’âge désormais requis pour partir en retraite selon la réforme. En ce sens, un aménagement spécifique pourrait être envisagé, permettant à ces travailleurs de partir plus tôt sans pénalité, afin de mieux prendre en compte leurs conditions de travail.

Trouver des solutions adaptées aux contraintes des entreprises

Quant aux petites pensions féminines, un autre sujet de préoccupation majeur, il s’agit de corriger les inégalités existantes entre hommes et femmes en matière de retraites. Les femmes, qui sont souvent confrontées à des carrières interrompues, à temps partiel ou à des rémunérations moins élevées, sont particulièrement affectées par cette réforme. La ministre a reconnu que ces inégalités doivent être corrigées pour garantir une retraite décente à toutes les catégories de travailleurs, en particulier les plus vulnérables.

La concertation avec les syndicats et les organisations professionnelles semble donc être un élément clé dans ce processus de réajustement. Astrid Panosyan-Bouvet a souligné que l’objectif est de trouver des solutions pratiques, en tenant compte des contraintes économiques des entreprises, tout en cherchant à ne pas affaiblir les fondements de la réforme

La mise en œuvre contestée de la réforme des retraites

La réforme des retraites, promulguée en mars 2023, a été un sujet de vives contestations, notamment en raison du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Elle a suscité l’un des mouvements sociaux les plus longs des dernières décennies, avant d’être adoptée grâce à l’utilisation de l’article 49.3 par l’ex-Première ministre, Élisabeth Borne.

La réforme a également modifié plusieurs paramètres du calcul des pensions, dont les règles pour les départs anticipés. Parmi les mesures phares, un « coup de pouce » a été octroyé aux petites pensions, notamment pour les retraités ayant travaillé au Smic tout au long de leur carrière ou ceux cumulant emploi et retraite. Malgré ces ajustements, la gauche et l’extrême droite ont promis de revenir sur la réforme, notamment après la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024.