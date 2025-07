Retraite Agirc-Arrco : le versement de février connaîtra du retard, voici la date à laquelle il sera effectué

Le versement des retraites complémentaires Agirc-Arrco connaîtra un léger report au mois de février. Ce décalage exceptionnel est dû au fait que les premières dates du mois coïncident avec un week-end, empêchant les banques de traiter les paiements à temps.

Le versement des pensions complémentaires Agirc-Arrco, destiné aux anciens salariés du secteur privé, est traditionnellement effectué le 1er jour ouvré de chaque mois. Cependant, en février 2025, le 1er février tombe un samedi, suivi d’un dimanche le 2 février, ce qui empêche les banques de procéder aux virements ces jours-là. Par conséquent, les pensions seront créditées sur les comptes des bénéficiaires le lundi 3 février.

Ce léger décalage est purement technique. Il est lié aux délais de traitement bancaires, qui ne peuvent avoir lieu les week-ends ni les jours fériés. L’Agirc-Arrco a précisé que cette situation reste exceptionnelle et n’affectera pas les mois suivants, où les paiements reprendront à la date habituelle. Ce retard concerne plusieurs millions de retraités du privé en France.

Une inquiétude chez certains retraités de l’Agirc-Arrco

Bien que ce décalage de deux jours soit anecdotique pour la plupart, certains retraités expriment des inquiétudes. En effet, beaucoup d’entre eux ont des prélèvements bancaires ou des factures programmées au début du mois. Pour ceux ayant peu de marge financière, un retard de deux jours dans le versement des pensions peut entraîner des découverts ou des pénalités bancaires.

Le décalage des paiements lorsqu’un jour ouvré tombe un week-end ou un jour férié est une procédure normale prévue par le règlement de l’Agirc-Arrco. Selon les modalités de versement, les pensions doivent être payées le premier jour ouvré du mois, ce qui explique pourquoi le paiement de février 2025 sera effectué le lundi 3 février. L’organisme recommande aux retraités de prévoir cette situation et de s’organiser pour éviter des difficultés financières en début de mois.

La date à laquelle les retraités de l’Agirc-Arrco recevront les pensions sur leurs comptes bancaires ?

Les retraites de l’Agirc-Arrco seront donc versées le lundi 3 février. Toutefois, il est utile de préciser que cette date correspond à l’envoi des pensions complémentaires et non à la réception des virements bancaires par les seniors. « La date de virement effective sur votre compte dépend de votre banque. Le délai est généralement très court, mais l’opération peut parfois prendre quelques jours », précise l’Agirc-Arrco sur son site Internet. Techniquement, ces anciens salariés du privé recevront leur dû entre le 4 et le 6 février.