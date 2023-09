Les résultats du Loto de la FDJ du samedi 30 septembre

89 Partages Facebook

La cagnotte du Loto de ce samedi 30 septembre s'élève à 7 millions d'euros. Ce soir, si un joueur réussit à aligner les 5 numéros, ainsi que le numéro chance, la mise en jeu pour le prochain tirage repassera à 2 millions d'euros. Si, au contraire, personne ne touche le jackpot, celui-ci continuera à croître en fonction du nombre de grilles vendues.

Une cagnotte de 7 millions d’euros en jeu !

Ainsi, lors du tirage de mercredi dernier, aucun joueur n'a deviné les 5 bons numéros et le numéro chance. Un seul joueur a trouvé les 5 bons numéros et a gagné 180 734,20.70 euros. 39 joueurs sont parvenus à trouver les quatre bons numéros et le numéro chance, empochant ainsi 1131,10 euros chacun. S'agissant des codes gagnants, comme à l'accoutumée, 10 personnes ont empoché la somme de 20 000 euros.

Pour le tirage de ce samedi 30 septembre, la cagnotte de la FDJ monte à 7 millions d'euros. Que ce jackpot soit remporté, ou non, 10 joueurs vont empocher 20 000 euros chacun. Pour participer, il est possible d'acheter un ticket en point de vente ou en ligne, au coût unitaire de 2,20 euros. Le jeu implique la sélection de 6 numéros : 5 parmi une grille de 49 et un numéro « chance » parmi 10 options. Les 7 millions en jeu seront remportés si un joueur parvient à cocher correctement l'ensemble des 5 numéros principaux, ainsi que le numéro complémentaire.

Attention, les jeux d'argent et de hasard présentent des risques, comme l'addiction et les pertes financières, d'où l'importance de jouer de manière modérée et responsable.

Les conseils de la FDJ

La FDJ met l'accent sur un jeu responsable. Pour ce faire, elle fournit divers outils et conseils sur son site pour aider les joueurs à contrôler leur comportement de jeu. L'objectif est de s'assurer que le Loto demeure une source de divertissement sans devenir addictif.

Les résultats du Loto du samedi 30 septembre

Consultez les derniers résultats du Loto et leurs détails sur Econostrum.info. Cette page est continuellement mise à jour avec les résultats officiels.

Tirage du Samedi 30 Septembre 2023 Jackpot de 7 millions d'euros Résultats Loto® 23 25 33 41 48 N°Chance 1 Résultats Option 2nd tirage Gains x2 1 13 16 19 25 + 10 codes gagnants à 20 000€ C 8872 1374 D 2341 5501 H 7601 8296 M 7598 6269 Q 0502 9659 S 2404 8955 T 2622 3568 U 6196 6584 V 3986 6922 W 5205 6374 9 948 100 Répartition des Gains 1er Tirage Bons n° Grilles

gagnantes** Loto® Gains par grille

gagnante** Loto® 5 + 1 0 / 5 2 146 643,10 € 4 + 1 41 1 745,90 € 4 432 597,60 € 3 + 1 1 940 79,50 € 3 21 359 25,90 € 2 + 1 26 797 16,10 € 2 313 504 5,40 € 1 + 1 0 + 1 406 824 2,20 €

Attention : Les jeux d’argent présentent des risques (addiction, isolement, pertes financières). En cas de problèmes, n’hésitez pas à consulter un professionnel. Le site www.joueurs-info-service.fr permet d’avoir une écoute et un accompagnement. Un numéro de téléphone est également disponible : le 09.74.75.13.13.