Les résultats du loto de la FDJ du lundi 7 août 2023

Le lundi 7 août 2023, un nouveau tirage du loto géré par la Française des jeux (FDJ) a lieu. Les participants avaient la possibilité de gagner un jackpot de 13 millions d’euros en plus de 10 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Si le jackpot est remporté aujourd'hui, le montant initial de la cagnotte est rétabli à 2 millions d’euros.

La semaine commence avec un jackpot de 13 millions d'euros au Loto du 7 août 2023, cumulé sur 11 tirages. Lors du dernier tirage du 5 août, personne n'a remporté les 12 millions d’euros. Les numéros 2,7,10,40,42 et le numéro Chance 2 n'ont pas été trouvés. Mais 950 000 grilles ont gagné quelque chose, dont 4 personnes avec 76 000 €. Un joueur a gagné 200 000 € au second tirage.

Les résultats ne sont pas encore disponibles. Veuillez réactualiser la page ou revenir dans quelques minutes. Consultez les derniers résultats du loto et leurs détails sur le Econostrum.info. Cette page est continuellement mise à jour avec les résultats officiels.

La FDJ met l'accent sur le jeu responsable. Pour ce faire, elle fournit divers outils et conseils sur son site pour aider les joueurs à contrôler leur comportement de jeu. L'objectif est de s'assurer que le Loto demeure une source de divertissement sans devenir une source d'addiction.

Attention :

il convient de rappeler que le Loto, réservé aux personnes de 18 ans et plus, est un jeu de hasard. Si un joueur note une tendance à la dépendance, chez lui ou chez un proche, il est encouragé à contacter les services d'aide fournis par la FDJ. De plus, les joueurs en ligne peuvent définir des limites, que ce soit en termes de montant dépensé ou de temps passé à jouer. Ils ont également la possibilité de demander une suspension temporaire ou permanente de leur compte sur le site de la FDJ.