Les résultats du Loto de la FDJ du lundi 11 septembre

La cagnotte du Loto continue de s'accroître en l'absence de gagnant lors des tirages précédents. Ce lundi 11 septembre, elle a atteint un montant de 15 millions d'euros. Si un participant décroche la mise en jeu, la cagnotte du prochain tirage baissera à son montant de départ, qui est de 2 millions d'euros. En cas d'absence d'un grand gagnant, la cagnotte continuera de grossir.

15 millions d’euros en jeu !

Lors du tirage de samedi dernier, aucun participant n'a réussi à décrocher le gros lot. Cependant, un joueur a trouvé les cinq bons numéros et a gagné 296 230,10 euros. En outre,89 autres participants ont correctement deviné quatre numéros et l'étoile, remportant ainsi 812.30 euros chacun, et 736 autres ont également gagné 354,30 euros en trouvant les quatre bons numéros. Enfin, comme à chaque tirage du Loto, 10 joueurs tirés au sort ont gagné 20 000 euros chacun.

Pour le tirage de ce lundi 11 septembre, la cagnotte de la FDJ grimpe donc à 15 millions d'euros. Que le jackpot soit remporté, ou non, 10 joueurs vont empocher 20 000 euros chacun. Pour participer, il est possible d'acheter un ticket en point de vente ou en ligne, au coût unitaire de 2,20 euros. Le jeu implique la sélection de 6 numéros : 5 parmi une grille de 49 et un numéro « chance » parmi 10 options. Les 14 millions en jeu seront remportés si un joueur parvient à cocher correctement l'ensemble des 5 numéros principaux, ainsi que le numéro complémentaire.

Les conseils de la FDJ

La FDJ met l'accent sur un jeu responsable. Pour ce faire, elle fournit divers outils et conseils sur son site pour aider les joueurs à contrôler leur comportement de jeu. L'objectif est de s'assurer que le Loto demeure une source de divertissement sans devenir addictif.

Les résultats du Loto du lundi 11 septembre

Consultez les derniers résultats du Loto et leurs détails sur Econostrum.info. Cette page est continuellement mise à jour avec les résultats officiels.

Tirage du Lundi 11 Septembre 2023 Jackpot de 15 millions d'euros Résultats Loto® 13 28 31 40 44 N°Chance 6 Résultats Option 2nd tirage Gains x2 3 10 16 35 42 + 10 codes gagnants à 20 000€ A 1469 0446 C 8512 2106 C 9094 0378 G 6973 4418 G 7890 3620 I 6831 0721 N 1788 4652 N 2115 9259 N 4611 3422 U 5933 1018 8 549 474 Répartition des Gains 1er Tirage Bons n° Grilles

gagnantes** Loto® Gains par grille

gagnante** Loto® 5 + 1 0 / 5 3 65 122,20 € 4 + 1 37 1 288,70 € 4 421 408,50 € 3 + 1 1 800 57,00 € 3 17 431 21,20 € 2 + 1 25 478 11,20 € 2 250 786 4,50 € 1 + 1 0 + 1 349 754 2,20 €

Attention : Les jeux d’argent présentent des risques (addiction, isolement, pertes financières). En cas de problèmes, n’hésitez pas à consulter un professionnel. Le site www.joueurs-info-service.fr permet d’avoir une écoute et un accompagnement. Un numéro de téléphone est également disponible : le 09.74.75.13.13.